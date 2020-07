Reprezentační podzim vyšperkuje Šilhavého týmu přípravná konfrontace s Německem

Česká fotbalové reprezentace už má zkompletován program letošního podzimu. Kromě zápasů v Lize národů ho vyplní přípravné střetnutí na Kypru, které Šilhavého svěřenci sehrají 7. října cestou k soutěžnímu duelu Ligy národů v Izraeli, vrcholem pak bude konfrontace s Německem, která je naplánována na 11. listopadu do Lipska. „V listopadu nás čekají tři těžké zápasy za sebou, ale nabídka utkat se s Německem nepřichází každý den,“ nepřemýšlel trenér Šilhavý ani minutu, když se možnost konfrontace s čtyřnásobným mistrem světa objevila.

Podzim začne pro českou reprezentace už 4. září, kdy nastoupí na Slovensku k úvodnímu střetnutí Ligy národů proti týmu našich sousedů, na jehož lavičce sedí Pavel Hapal.

„Hned start je ostrý. Derby a na Slovensku k tomu. Jistou výhodu ale snad mít budeme. Pro Pavla Hapala a jeho tým bude na podzim docela určitě prioritou baráž o EURO, kam se mají Slováci ještě šanci probojovat, takže dost možná, že utkání s námi pojmou jako přípravu na říjnovou konfrontaci s Iry. Třeba s béčkem, třeba s kluky, kteří si stejně jako ti naši o příležitost říkají. I když až na hřišti se ukáže, zda šlo opravdu o výhodu," přiznává Jaroslav Šilhavý, že zatím neví, co od utkání na Slovensku očekávat.

Zářijový program doplní domácí střetnutí Ligy národů se Skotskem.

Podzimní program české reprezentace: 4. září: Slovensko – Česko (Liga národů) 7. září: Česko – Skotsko (Liga národů) 7. října: Kypr – Česko (příprava) 11. října: Izrael – Česko (Liga národů) 14. října: Skotsko – Česko (Liga národů) 11. listopadu: Německo – Česko (příprava) 15. listopadu: Česko – Izrael (Liga národů) 18. listopadu: Česko – Slovensko (Liga národů)

V říjnovém termínu čekají na národní tým hned tři zápasy. Nejprve 7. 10. zmiňovaná příprava na Kypru, čtyři dny na duel Ligy národů v Izraeli a konečně 14. října utkání ve Skotsku.

„Kypr nám z hlediska cestování vyhovuje. Normálně by nás čekala poměrně dlouhá cesta do Izraele, kde pak budeme hrát v Lize národů. Takhle poletíme stejným směrem, odehrajeme zápas v dobrých podmínkách a následný přesun z Kypru do Izraele už nebude tak dlouhý," vysvětluje volbu soupeře z Afroditina ostrova manažer reprezentace Libor Sionko.

Obdobný scénář bude mít i listopadový blok zápasů. Zahájí ho příprava proti Německu naplánovaná na 11 listopadu do Lipska, na ni pak budou navazovat utkání Ligy národů doma s Izraelem (15.11.) a Slovenskem (18.11).

„Nabídku hrát s Německem nedostáváte každý den. Bude to znovu obrovská zkušenost před mistrovstvím Evropy, na kterém nás čekají soupeři jako Anglie nebo Chorvatsko," přivítal možnost utkat se s čtyřnásobnými mistry světa a trojnásobnými evropskými šampiony trenér Jaroslav Šilhavý.

„Je to vyznamenání pro celý český fotbal. Ukazuje se, že jdeme správnou cestou, když o zápasy s českou reprezentací mají zájem takové týmy jako právě Německo nebo třeba loni Brazílie," přivítal konfrontaci v Lipsku samozřejmě i předseda Fotbalové asociace ČR Martin Malík.

„Je dobře, že poměrně brzy známe kompletní podzimní program a můžeme začít chystat veškeré detaily," dodal manažer národního týmu Libor Sionko.