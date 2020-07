Povolat na podzim na reprezentační srazy třicet hráčů? Trenér Šilhavý řeší dilema

Přesný jízdní řád má česká fotbalová reprezentace na nastávající podzim už daný. Dva zápasy Ligu národů v zářijovém termínu, dva v říjnovém oknu a k tomu navrch přípravné utkání na Kypru, tři střetnutí v listopadovém termínu, přičemž hned první proti Německu bude hodně prestižní. A to přesto, že v Lipsku půjde 11. listopadu rovněž jen o přípravu... „Blok tří reprezentačních zápasů bude představovat záběr hlavně pro kluky, kteří budou hrát se svými kluby i evropské poháry,“ uvědomuje si trenér národního týmu Jaroslav Šilhavý, že nebude vůbec snadné se s nachystaným programem vyrovnat.

Tři zápasy odehrané v průběhu jediného týdne budou představovat pro reprezentaci zatím nepoznané novum. Náročnější o to víc, že v říjnovém a listopadovém termínu půjde vždy ve dvou utkáních o body do Evropské ligy národů.

V říjnu v Izraeli a Skotsku, měsíc nato doma při odvetách s týmy Izraele a Slovenska.

Podzimní program české fotbalové reprezentace: 4. září: 20:45 Slovensko - ČR (Liga národů) 7. září: 20:45 ČR - Skotsko (Liga národů) 7. října: Kypr - ČR (příprava) 11. října: 20:45 Izrael - ČR (Liga národů) 14. října: 15:00 Skotsko - ČR (Liga národů) 11. listopadu: Německo - ČR (příprava) 15. listopadu: 20:45 ČR - Izrael (Liga národů) 18. listopadu: 20:45 ČR - Slovensko (Liga národů)

„Nebude to nic jednoduchého. Zejména, když si uvědomíme, že někteří kluci budou hrát se svými kluby nejen ligové soutěže, ale i evropské poháry, takže budou muset týden co týden zvládnout tři zápasy," připomíná trenér české reprezentace Jaroslav Šilhavý nahuštěný fotbalový podzim.

Český trenér Jaroslav Šilhavý během utkání kvalifikace ME 2020 s Kosovem.

Vlastimil Vacek, Právo

„A pak přijde říjen a listopad s reprezentačními srazy a zase s blokem tří utkání během jediného týdne. Přitom my reprezentační trenéři samozřejmě nemůžeme ovlivnit kondiční přípravu hráčů, natož abychom mohli mluvit do jejich herního vytížení v klubech. Nezbývá proto než věřit, že nominovaní reprezentanti přijedou na srazy připravení a zápasy zvládneme."

Navíc zatím není jisté, zda UEFA povolí, aby vzhledem k většímu počtu zápasů mohli trenéři nominovat víc hráčů, než bylo dosud obvyklé.

„Uvidíme, jaké informace přijdou, ale zatím nejsme ani my sami rozhodnuti. Pravdou je, že jsme o možnosti rozložit zatížení na víc hráčů už uvažovali. Má to však svá pro a proti... Nominovat kupříkladu třicet kluků a pak některé z nich vůbec nevyužít? Dilema, o němž se musíme ještě poradit a rozhodnout," přemýšlí kouč národního týmu poté, co už zná přesný jízdní řád podzimu.