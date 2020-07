Hned šest hráčů současného Šilhavého kádru je v reprezentační jedenáctce desetiletí

Hned šest hráčů současného Šilhavého reprezentačního kádru se dostalo do jedenáctky desetiletí, kterou volili po jedenáct týdnů fotbaloví fanoušci na facebookovém profilu české reprezentace. V ideálním národním týmu za roky 2011 až 2020 se ale samozřejmě objevily legendy kalibru Petra Čecha, Tomáše Rosického nebo Milana Baroše. „Chtěl bych fanouškům poděkovat,“ vzkázal z Ostrovů Čech a popřál jim, aby se už brzy bez jakýchkoli omezení mohli vrátit na stadiony a dál podporovali českou reprezentaci.

Na český národní tým na podzim čekají zápasy Ligy národů, z nichž první domácí proti Skotsku sehraje Šilhavého tým 7. září v Olomouci proti Skotsku. Zatím však není jasné, kolik diváků bude moci do ochozů Androva přijít a zda se tam, vzhledem k opatřením namířeným proti šíření koronaviru vůbec dostanou. O cestách s reprezentací do zahraničí platí to samé...

Zpět ale k ideální reprezentační jedenáctce dekády, v níž je šest mužů současného širšího kádru trenéra Šilhavého - Pavel Kadeřábek, Marek Suchý, Bořek Dočkal, Vladimír Darida, Jakub Jankto a Patrik Schick.

Má následující podobu:

Nejleší reprezentační jedenáctka dekády zvolená fanoušky.

FAČR

Petr Čech, brankář: Český rekordman v počtu startů (124 zápasů za reprezentaci) ukončil reprezentační kariéru v roce 2016. „Chtěl bych všem fanouškům poděkovat. Taky bych jim moc přál, aby už brzy mohli podpořit národní tým přímo na stadionu," vzkázal. Sám by prý volil Tomáše Vaclíka.

Pavel Kadeřábek, pravý obránce: Pevná součást týmu už od roku 2014. Za reprezentaci zvládl dvaačtyřicet utkání, a patří tak k nejzkušenějším hráčům. „Mám z toho zvolení radost, protože konkurence byla velká. Zároveň už se moc těším, až reprezentační zápasy zase začnou," řekl.

Tomáš Sivok, střední obránce: Teprve před pár dny ukončil hráčskou kariéru. Do reprezentace patřil více než deset let, odehrál čtyřiašedesát zápasů, zúčastnil se tří evropských šampionátů a poslední zápas odehrál v roce 2017. „Na roky v repre hrozně rád vzpomínám. Teď už nároďák sleduju jen jako fanoušek a budu klukům fandit za rok na mistrovství Evropy," poznamenal.

Marek Suchý, střední obránce: Služebně patří mezi nejstarší hráče současné reprezentace. Však taky v minulé sezoně odehrál několik zápasů s kapitánskou páskou na ruce. „Nároďák pro mě vždycky znamenal hrozně moc a je pro mě velkou motivací. Proto mě zvolení do téhle jedenáctky potěšilo."

Marek Suchý během tréninku fotbalové reprezentace před zápasem s Brazilií.

Vlastimil Vacek, Právo

Michal Kadlec, levý obránce: Defenzivní univerzál, který v reprezentaci nastupoval na levé straně i uprostřed obranné řady. Počet zápasů, které za národní tým v letech 2007 až 2016 odehrál, se zastavil na čísle sedmašedesát. Zúčastnil se tří evropských šampionátů.

Bořek Dočkal, pravý záložník: Lídr, který v současnosti nastupuje ve středu zálohy, ale dřív občas naskakoval i na pravé straně, kam ho také fanoušci zvolili. Do reprezentace patří od roku 2012. Kvalifikaci o EURO 2020 vynechal kvůli zranění, ale s týmem byl jako kapitán neustále v kontaktu.

Tomáš Rosický, střední záložník: Jako jeden ze čtyř hráčů v historii odehrál za Česko přes sto mezistátních zápasů. Reprezentační kariéru ukončil v roce 2016. V národním dresu se zúčastnil čtyř mistrovství Evropy a jednoho mistrovství světa.

Vladimír Darida, střední záložník: Současný zástupce kapitána, který ve středu reprezentační zálohy neúnavně dře od roku 2012. V současném kádru nikdo neodehrál víc reprezentačních zápasů – Darida jich má na kontě už jedenašedesát.

Fotbalisté české reprezentace Jakub Jankto, Zdeněk Ondrášek, Alex Král, Lukáš Masopust a Jan Bořil oslavují gól během duelu s Kosovem.

Vlastimil Vacek, Právo

Jakub Jankto, levý záložník: Je mu teprve čtyřiadvacet let, přesto ho fanoušci do nejlepší jedenáctky české reprezentace končící dekády zvolili. „Vždycky pro mě bude čest reprezentovat. V dalších letech se budeme snažit udělat nějaký úspěch. Jako tým to můžeme dokázat," poznamenal.

Milan Baroš, útočník: Druhý nejlepší střelec v české reprezentační historii teprve nedávno ukončil hráčskou kariéru. S tou reprezentační se rozloučil po mistrovství Evropy 2012. Na mezistátní úrovni zvládl třiadevadesát utkání, ve kterých vstřelil jedenačtyřicet gólů.

Patrik Schick, útočník: Nejmladší člen Jedenáctky dekády a také nejlepší střelec současné reprezentace, které svými góly pomohl k postupu na EURO 2020. V národním týmu zvládl od roku 2016 ve dvaadvaceti zápasech devět branek. Už jen čtyři góly ho dělí od TOP 20 nejlepších střelců historie českého a československého národního týmu.