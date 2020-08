Národní tým má teenagera! Šilhavý povýšil Hložka do áčka, přihraje mu i rekord?

Je mu teprve osmnáct, přitom už otevírá dveře fotbalové reprezentace. Sparťanský talent Adam Hložek v posledních letech bere věkové kategorie hákem, což si přenesl také do národního týmu. Až dosud nastupoval za výběr do 21 let, kde byl nejlepším střelcem. Pro první zápasy nové sezony na Slovensku a se Skotskem ho ovšem trenér Jaroslav Šilhavý poprvé povýšil do áčka. Pokud Hložek v prvním duelu na Slovensku nastoupí, stane se nejmladším hráčem v historii českého národního týmu!