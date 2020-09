Nejmladší hráč v historii reprezentace? Sparťanskou hvězdu zápis do dějin motivuje

Netají, že ho zápis do fotbalové historie láká. Dokonce přiznává, že ho motivuje. Pokud by totiž sparťanský talent Adam Hložek v pátečním večeru vyběhl v Bratislavě v zápase Ligy národů se Slovenskem na trávník, stal by se nejmladším hráčem, který kdy v české reprezentaci nastoupil. O jediný den by trumfnul Jana Poláka, jenž debut v národním týmu zažil v roce 1999 v zápase proti Polsku, kdy mu bylo 18 let, jeden měsíc a 14 dnů.