Darida o kapitánskou pásku přijde, rozčarovaný však není. Bořek nám pomůže, vítá vracejícího se Dočkala

Darida se přesto necítí rozladěný nebo snad roztrpčený. A nic na tom nemění, že on to byl, kdo provedl národní tým úskalím kvalifikace a dovedl ho na EURO.

„Vždyť je to jedno, kdo má na rukávě kapitánskou pásku. Podstatné bude, aby mančaft táhnul za jeden provaz," připomíná základní premisu, kterou Šilhavý vštěpoval svým svěřencům hned po příchodu k reprezentaci.

Úspěšně, neboť právě kolektivní duch a projev dovedl tým na evropský šampionát, který byl ovšem v době koronavirové pandemie odložen na příští rok. I proto se národní tým deset dlouhých měsíců nesešel a nesehrál jediný zápas. Až nyní ho čeká vstup do nového ročníku Ligy národů. Nejdřív v pátek v Bratislavě proti Slovensku, tři dny na to v Olomouci proti Skotsku.

„Dlouhá pauza vadit nebude, v reprezentaci se prostě běžně stává, že se scházíme po takové době. V mužstvu jsou kvalitní hráči, takže pár tréninků postačí, aby o nějaké nesehranosti nemohla být řeč," je si jistý Darida, že se nucená pauza na týmu neprojeví.

Vliv by neměla mít ani rozdílná fáze přípravy, v níž jednotliví hráči povolaní Šilhavým na první zápasy letošního roku jsou. Zatímco v tuzemsku se už nejvyšší soutěž rozběhla, na legionáře z bundesligy stejně jako z Premier League či Serie A ostrý start teprve čeká.

Vladímr Darida (vlevo) si na nerozehranost nestěžuje, i když pro jeho Herthu ještě mistrovská sezona nezačala.

„My měli v Hertě poměrně dlouhé volno a potom i dlouhou přípravu, takže na fyzické kondici se to neprojeví. A i přípravné zápasy proti Ajaxu a Eindhovenu už máme za sebou, takže ani s rozehraností a herním vytížením by neměl být problém," připomíná, co má za sebou on i jeho slovenští kluboví spoluhráči Pekarík s Dudou. Právě s nimi se nejspíše potká v pátek v Bratislavě...

„Však jsme se před odjezdem na reprezentační srazy trochu hecovali a oni se nijak netajili tím, že nám chtějí oplatit poslední dvě porážky z Ligy národů. Pro ně, stejně jako pro nás je to pořád výjimečný zápas, protože spousta z nás se vzájemně zná a mnohdy jsme prošli nebo stále hrajeme za stejné kluby. Byl bych proto rád, kdybych po návratu do Herthy byl tím šťastnějším já," svěřuje se Darida vědom si toho, jak velká konkurence vládne v české reprezentaci na místa ve středové řadě. Vždyť se o ně uchází on, Dočkal, Souček, ale i Král, Ševčík, Kalvach...

„Nás středových hráčů je opravdu hodně, ale to je jen dobře a může to jedině pomoci. Stejně jako nám pomůže návrat Bořka Dočkala. On dovede dát předfinální i finální přihrávku, pomůže hodně v kombinaci, jeho přínos bude určitě velký," vítá Darida i návrat svého předchůdce v roli kapitána, byť ho připraví o pásku.