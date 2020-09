Matějů netají, že chce z Brescie po sestupu pláchnout. I kvůli další reprezentační šanci

Netají, že by chtěl z Brescie pláchnout. Jeho mužstvo ze Serie A sestoupilo a hrát o soutěž níž se českému legionáři Aleši Matějů příliš nechce. Zvláště teď, kdy si na čtyřiadvacetiletého obránce, který prošel všemi mládežnickými reprezentačními výběry, vzpomněl kouč národního týmu Jaroslav Šilhavý a povolal ho poprvé do reprezentace. „Samozřejmě že bych chtěl v národním týmu zůstat, ale to záleží na spoustě okolností. I na tom, kde budu v příští sezoně působit a jak budu hrát,“ uvědomuje si Matějů, že z italské Serie B by nebyly návraty do reprezentačního výběru tak snadné.