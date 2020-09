Jablonec byl pro nás nejpřijatelnější, vítá český tým gólman Dunajské Stredy Jedlička

Jste za Jablonec rád?

Nechci Jablonec podceňovat, ale z těch tří soupeřů byl podle mě byl nejpřijatelnějším soupeřem. Samozřejmě vnímám jeho kvalitu a myslím, že to bude hodně těžký zápas, ovšem v Evropské lize si už asi lehkého soupeře nevybereme. V Dunajské Strede včetně mě jsme si Jablonec přáli. Jsem rád, že budeme hrát doma. Sice bez fanoušků, což nám trochu ublíží, protože na nás chodí hodně fanoušků, ale za los jsem rád.

I kvůli tomu, že jsi zahrajete proti českému týmu?

Určitě. Když už byl v té trojici český tým, přál jsem si, abych si proti němu zahrál. I proto jsem rád, že mi přání vyšlo.

Co jste si s vaším reprezentačním parťákem Liborem Holíkem řekli?

Nějaké hecování proběhlo. Říkal jsem mu, že i když jde o slovenskou ligu, která je o trošku méně kvalitní než ta česká, tak to nebude mít jednoduchý.

Sledovali jste i úterní los 3. předkola, kde jste mohli dostat i AC Milán? Na vítěze nakonec čeká Linec.

Ne. Třetí předkolo jsem ani nevnímal. Soustředím se teď na reprezentaci, abychom to zvládli a pak abychom postoupili přes druhé předkolo.

Byť pravidelně v Dunajské Strede chytáte a záříte i za jednadvacítku, v českém prostředí jste tak trochu ve stínu. Berete zápas s Jabloncem i tak, že se můžete vytáhnout a ukázat?

Neberu. Nechci nikomu vracet to, že v Česku nechytám. Vůbec ne. V českém prostředí sice asi tolik vidět nejsem, ale nezabývám se tím. Jsem teď na Slovensku, kde jsem vidět dost. Pro mě důležití lidé se o mě v Česku zajímají, trenér jednadvacítky, trenér gólmanů, manažeři i přátelé. Ti jsou pro mě nejdůležitější. Jablonci přeju v lize to nejlepší, ale teď bude mým soupeřem a budu se ho snažit s kluky vyřadit a udělat to nejlepší pro náš klub a pro slovenský koeficient.

Ale udělat si jméno, to se počítá vždy, ne?

Určitě, ale stále jsem mladý. Myslím, že na podobné věci jako dělání si jména mám čas. Když bude všechno dobré, budu mít před sebou dlouhou kariéru. Takže teď se soustředím hlavně na to, abych chytal a chytal za jednadvacítku. To je pro mě priorita.

S Lvíčaty vás čeká už ve středu zápas v San Marinu. Jak těžké bude splnit roli favorita?

Těžký si to můžeme udělat jen sami, když bychom k tomu přistoupili laxně a podcenili základní věci. Nechci San Marino podceňovat, ale přivézt tři body a dobrý výsledek je povinností.

Klíčový bude až další zápas v pondělí v Českých Budějovicích proti Chorvatsku, že?

Ano, bude to jeden z klíčových zápasů. Ještě nás ale čeká Litva, Řecko a Skotsko, takže je to jeden z důležitých zápasů, ale ne úplně ten nejklíčovější. Když s nimi však nějaké body uhrajeme, můžeme Chorvatům jejich šance na postup hodně snížit.