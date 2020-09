Reprezentace čeká v Bratislavě, jak dopadne další série testů na covid. Klidný rozhodně nejsem, reagoval v Praze Tvrdík

Nad vstupem české fotbalové reprezentace do druhého ročníku Ligy národů na Slovensku se vznáší nejistota dál, verbální přestřelka mezi vedením národního týmu a slávistickém šéfem Jaroslavem Tvrdíkem rovněž pokračuje. Pochopitelně že střelivem jsou testy na covid-19, které hráči podstoupili v průběhu pátečního dopoledne, aby před večerním duelem bylo jasno, jak na tom Šilhavého tým je a které hráče bude, či případně nebude mít trenér k dispozici.

Hráči a lidé, kteří se kolem nich v reprezentaci pohybují, už museli testy podstoupit třikrát. Před pondělním srazem a v jeho průběhu dvakrát k tomu. To proto, že masér národního týmu dorazil po utkání Pardubic s Teplicemi na sraz sice s negativním výsledkem předchozího testování na covid-19, jenže test v národním týmu u něho přítomnost nákazy potvrdil.

Malér byl v tom, že mezitím přišel do styku s několika hráči, přičemž v případě Patrika Schicka a Tomáše Součka šlo o kontakt bezprostřední, neboť je masíroval. I proto tito dva legionáři zůstali v Praze v karanténě a s reprezentací na Slovensko necestovali. Pro Schicka komplikace, neboť ve čtvrtek se měl od národního týmu odpojit a absolvovat zdravotního prohlídku v Leverkusenu, útočníkově příští bundesligové adrese.

Útočník Patrik Schick musel zůstat v Praze v karanténě.

Stejně tak na žádost Slavie zůstal doma brankář Ondřej Kolář, pro českého mistra klíčový muž sestavy, která bude za necelé tři týdny bojovat v play off Ligy mistrů o účast v základní skupině, a tudíž i o půl miliardy korun, která je ve hře.

Represtart českého národního týmu avizovaný na billboardech provází před zápasem Ligy národů se Slovenskem až příliš problémů a komplikací.

Že jde o teplického maséra, který je mimochodem tváří na billboardech a spotech provázejících reprezentační restart po desetiměsíční pauze, naznačil v rozhovoru pro isport předseda Fotbalové asociace ČR Martin Malík.

„Považuji za možné dílčí pochybení, kdy se u jednoho člena reprezentace akceptoval test ze čtvrtka, který byl udělaný kvůli zápasu Pardubice - Teplice. My testovali v pátek dopoledne, tenhle člověk mel v pátek vpodvečer v ruce negativní test... Takže v tu chvíli se někdo spokojil s tím, že zapadá do intervalu testovat čtrnáct až deset dní před utkáním a řeklo se fajn," přiznal Malík pochybení, které okamžitě vyvolalo reakci u slávistického bosse Tvrdíka, stejně jako šéfů v Plzni a na pražské Letné, tedy v klubech hrajících evropské poháry a dodávajících hráče do reprezentace.

I proto další testy, na které navázaly páteční už v Bratislavě, kam cestoval národní tým dvěma autokary namísto původně plánovaného leteckého transferu.

„Výsledky pátečních testů budeme znát přibližně v půl čtvrté odpoledne. Pak o nich budeme informovat," oznámil mluvčí Fotbalové asociace ČR Michal Jurman v Bratislavě, kde se už ve čtvrtek vpodvečer asociace důrazně ohradila proti tomu, že by cokoli podcenila.

To pochopitelně vyvolalo následnou promptní reakci prvního muže v pražském Edenu Jaroslava Tvrdíka, který na svém twitterovém účtu napsal, že rozhodně klidný není.

„Udělali jsme chybu, že jsme si neprověřili, jak k tomu přistoupí reprezentace. Proto před dnešními testy klidný rozhodně nejsem," napsal. „Slavia dělá testy tak, že se ráno do 10 udělají odběry. Pak tým čeká na hotelu. Do tří zpravidla máme výsledky a pak teprve jdeme trénovat," popsal režim zavedený ve Slavii.

Česká reprezentace teď v Bratislavě také čeká. A také do tří, kdy hygienici oznámí, jak testy dopadly a jak na tom hráči národního týmu a lidé kolem nich jsou. „Hygiena je pánem situace v každé zemi, takže záleží, co udělá. Museli bychom poslechnout," přiznával smířlivě trenér české reprezentace Jaroslav Šilhavý už před čtvrtečním tréninkem v Bratislavě.

Je mu jasné, že nezbývá nic jiného než čekat. Pokud by měl ale k dispozici alespoň třináct zdravých hráčů, u nichž by testy neprokázaly nákazu koronavirem, nastoupit se svým týmem k duelu se Slováky musí. Manuál UEFA totiž soupisku s třinácti hráči považuje za dostačující, aby mužstvo mohlo k utkání nastoupit.

Pro Šilhavého prostě nezáviděníhodná situace.

Jeho protějšek, český kouč slovenských fotbalistů Pavel Hapal je na tom mnohem lépe. Proti českému týmu se sice bude muset obejít bez největších hvězd Marka Hamšíka a Martina Dúbravky, které vzhledem k panující koronavirové situaci ve světě z Číny, resp. Anglie nepovolal, ale testy na covid u všech ostatních nominovaných hráčů dopadly negativně. Na zápas s českým týmem se proto Hapal mohl se svými svěřenci připravovat v klidu.