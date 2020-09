Chorvatsko? Prací s míčem jsou jeho hráči nadstandardní, varuje opora Lvíčat

Na Střeleckém ostrově zná každý kout a na trávníku pomalu každý drn. Fotbalový záložník Filip Havelka dorazí odpoledne s českou reprezentací do 21 let na stadion, který dobře zná. V Českých Budějovicích strávil předchozí dvě sezony a nedávno se do Dynama znovu vrátil jako host ze Sparty. I proto bude mít veledůležitý kvalifikační duel s Chorvaty pro něj speciální příchuť.

Bude to, že hrajete vlastně doma, pro vás určitá výhoda?

Samozřejmě prostředí a stadion znám, ale že by to byla nějaká extra výhoda, to zase ne. (úsměv)

Bezpochyby vás hodně mrzí, že se klíčový souboj skupiny odehraje bez diváků...

Je to škoda, kulisa bude chybět. V předchozích zápasech byla v Budějovicích dobrá atmosféra, fanoušci přišli. Tuším, že právě proto se dal zápas právě sem. Ale nedá se nic dělat. Situace je taková, jaká je.

Chorvaté ve čtvrtek rozstříleli Řeky 5:0, nenahnali vám tím trochu strach?

Takový výsledek asi nikdo z nás moc nečekal. Všichni jsme mysleli, že je Řekové potrápí trochu víc. Ale všichni vědí, jakou mají Chorvati kvalitu, sami jsme si to osahali v listopadu u nich.

Duel jste tenkrát zvládli skvěle takticky. Byť soupeř ukázal velkou sílu na balonu...

Individuální technikou a prací s balonem jsou fakt nadstandardní. Byli výborní kombinačně a zápas byl hrozně těžkej.

Chorvatsko potřebuje zvítězit, aby se udrželo ve hře o první příčku. Může to být pro vás výhoda?

Je to asi jedna z variant, co od zápasu čekat, nebo s čím do něho jít. Půjde v něm o hodně. Potřebují vyhrát a musejí to nějakým způsobem otevřít, čímž se pro nás třeba otevřou okénka do brejkových situací. Ale není to tak, že by nám to měli tím usnadnit. Spíš naopak, jejich kvalita bude v ofenzivní fázi znát. Můžeme čekat směrem dozadu velmi náročný zápas.

Petar Musa potvrdil pověst šutéra, proti Řekům dvakrát skóroval. Jak těžké bude ho bránit?

Budeme si na něj muset dávat pozor. Dává góly ve Slavii i reprezentaci, s Liborem Kozákem byl loni nejlepší střelec ligy. Je to nepříjemný útočník. Zčásti může být výhoda, že ho z ligy známe. Máme tady kluky ze Slavie, kteří nám dají i nějaký info, co od něj můžeme čekat.

Na bitvu s Chorvaty jste se naladili kanonádou na půdě outsidera San Marina, když jste nepolevili ani za rozhodnutého stavu. Svědčí to o skvělé morálce mužstva?

Ano. Vnímám to tak, že v tomhle týmu to tak je. Všichni kluci to tady mají nastavené, že prostě zápas odjezdí od začátku až do poslední minuty a je jedno, s jakým hrajeme soupeřem. Vášeň vyhrát máme v každém utkání stejnou. Z mužstva to cítím.