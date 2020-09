Trenéra Enriqueho nadchl výkon Španělů, vyzdvihl Fatiho s Ramosem

Španělsko vstoupilo do druhého ročníku Ligy národů čtvrteční remízou 1:1 v Německu. Po další remíze Němců 1:1 ve Švýcarsku vedou Španělé tabulku. "Mám velkou radost z výkonu proti Ukrajině a z výhry. Jsme v čele skupiny, což je perfektní," citoval Enriqueho web UEFA.

"Jsem mimořádně hrdý, že práce, kterou jsme do toho v posledních týdnech vložili, přinesla takové ovoce. Všichni mí hráči, bez jediné výjimky, mi dali přesně to, co jsem potřeboval: dokonalost. To, co jsem se o nich naučil, napovídá, že udělají 'La Roja' ještě silnější," konstatoval padesátiletý Enrique.

Fati se zapsal do španělské historie ve 32. minutě, kdy povedenou střelou před vápnem s pomocí odrazu od tyče zvýšil na 3:0 po úvodních dvou Ramosových gólech. Konečné skóre stanovil dvacetiletý Ferran Torres, jenž si stejně jako Fati připsal ve druhém startu za národní tým premiérovou trefu.

Podle Enriqueho si Fati, který začal v minulé sezoně nastupovat za Barcelonu, navzdory svému věku uvědomuje, co je pro něj správné. "V jeho věku by bylo snadné, kdyby mu to stouplo do hlavy, ale na to je příliš vyspělý. Uvědomuje si, že musí jít po správné cestě. Je uvolněný a skromný s ohledem na to, co se s ním děje," prohlásil někdejší hráč Realu Madrid i Barcelony.

"Při výběru hráčů se nekoukáme na jejich věk. Nevyhneme se zápasům, kdy se Ansuovi nebude tolik dařit a udělá chyby. Všechny tyhle věci jsou součástí jeho učení. Přesto jsou jeho dosavadní úspěchy daleko od normálu," uvedl Enrique.

Fati po utkání neskrýval nadšení, že si za Španělsko zahrál poprvé od úvodní minuty. "Než jsme vyšli na hřiště, trenér mi řekl, ať si to pořádně vychutnám, protože tuhle chvíli zažiju jenom jednou v životě. Požádám kluky, aby mi podepsali dres. Pověsím si ho doma na zvláštní místo na zeď vedle dresů z prvních startů za Barcelonu v lize a Lize mistrů," řekl Fati, který se narodil v Guineji-Bissau.

Ve španělské reprezentaci se může učit od velezkušeného stopera Realu Madrid Ramose, který je se 172 starty rekordmanem v počtu startů za "La Roja". Odchovanec Sevilly byl součástí zlaté španělské generace, která v letech 2008 až 2012 vyhrála mistrovství světa a dvakrát evropský šampionát.

"Sergio Ramos je vítěz a jeden z nejlepších hráčů na své pozici. Doufám, že s národním týmem dokáže ještě mnohé. Je to lídr, ale nejen slovy, nýbrž i příkladem, kterým vede ostatní. Mužstvu jedině prospívá, pro trenéra je velmi snadné mít Sergia Ramose," konstatoval Enrique.