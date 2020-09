Tušení měl správné, jen centimetry debutujícímu gólmanovi scházely. Mrzí to, litoval po penaltě Mandous

Co scházelo, aby na Christieho penaltu dosáhl? Opravdu jen pár centimetrů a olomoucký gólman Aleš Mandous mohl Skotům v pondělním utkání Ligy národů připravit v úvodu druhé půle ještě krušnější chvíle, než v Olomouci prožívali. „Viděl jsem nějaké sestřihy, kam penalty kope. Většinou pálil nahoru po pravé gólmanově ruce, takže jsem si řekl, že teď to musí změnit,“ přiznával debutant v bráně české reprezentace, že měl správné tušení.

Sedm minut po přestávce ho nezklamalo. Ryan Christie zamířil zase k tyči, jenže dolů. „Pálil po zemi a kopnul to velice dobře. Už jsem se nestačil na nízký balon dostat. Hrozně to mrzí," popisoval osmadvacetiletý brankář moment, kdy Skotové otočili skóre a tím si zajistili v duelu na Hané i výhru.

Rozladěný z tohoto okamžiku byl, ale za výkon předvedený v tomto střetnutí hraném za hodně prazvláštních okolností se rozhodně stydět nemusel. Vždyť po pátečním bratislavské hektice, kdy byla první reprezentační garnitura po výhře nad Slováky rozpuštěna a nové mužstvo se skládalo za pochodu během pár hodin, on i jeho spoluhráči vzdorovali Ostrovanům statečně. A moc nescházelo, aby je obrali i body...

„Na to, že jsme absolvovali jen jeden společný hodinový trénink jsme předvedli velmi slušný výkon. Co slušný, výborný, takže se za něj nemusíme stydět. Hráli jsme, co od nás trenéři chtěli, takže se stydět nemusíme. Jen škoda, že jsme nebyli odměněni alespoň remízou," pochvaloval si Mandous vydařenou reprezentační premiéru.

Inkasoval během ní sice dva góly, ale řadu situací vyřešil a několik příležitosti Skotů zmařil. Třeba za stavu 1:0, kdy Palmer a Christie měli v rychlém sledu hned dvě po sobě.

„Od toho v bráně jsem. Horší byla hra za obranou, kdy jsem musel daleko z brány, protože se hrálo na riziko," nedělal vědu ze zákroků, jimiž mužstvo podržel.

„S Hubníkem a Jemelkou známe na olomouckém stadionu každý drn, takže pro nás bylo dobré, že hrajeme spolu. Jsme sehraní, víme, co od sebe navzájem můžeme čekat. Kluci přede mnou fakt skvěle bránili," pronášel Mandous po reprezentační premiéře.

„Měli jsme hodně šancí, nastřelili břevno a tyč, škoda, že to tam nespadlo," litoval, že narychlo poskládaný výběr nedosáhl alespoň na remízu, k níž měl opravdu blízko.