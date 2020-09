Nevím, jestli se mám radovat nebo být zklamaný, dumal kouč Lvíčat. Šutéra z Edenu zmákli

Na lavičce Lvíčat neprohrál v kvalifikaci ME 2021 ani na sedmý pokus, přesto měl Karel Krejčí po partii s Chorvaty smíšené pocity. V ofenzivě nadupaného soka sice čeští fotbalisté do 21 let drželi na uzdě, na kolena ho však nesrazili. „Nevím, jestli se mám radovat nebo být zklamaný,“ přemítal trenér Lvíčat po remíze 0:0.

Výsledek může mít pro vás ve finálním zúčtování možná cenu zlata...

Před zápasem bychom bod brali, protože listopadový zápas v Chorvatsku jsme vyhráli, ale soupeř měl výraznou převahu. Hlavně v úvodu zápasu, kdy nás tam Jedla (Martin Jedlička) výrazně podržel. Ponaučili jsme se. Fungoval nám presink, na který jsme se zaměřili. Nutili jsme Chorvaty, aby nakopávali míče. Nepouštěli jsme je do příliš velkých šancí. Měli tam jednu dvě situace, kdy měl Jedla těžší zákrok.

Zato vy jste sršeli aktivitou, proč se nepovedlo vstřelit kýžený gól?

Měli jsme dostatek standardek a situací, ale bohužel nedotáhli finální fázi. Ve druhé půli jsme se přes křídla dostali za jejich linii, ale bohužel nezvládli finální přihrávku. Anebo když jsme ji dali, střelu nám zablokovali. Chybělo i trochu štěstí, aby se k nám míč odrazil. A když někde něco propadlo, nezareagovali jsme dobře. Přitom jsme hrozili, měli dostatek standardek a situací... Klukům ale musím poděkovat, jak zápas odpracovali a odmakali. Pokud k tomu budou takhle přistupovat i dál, nemám o nás strach.

Nehrálo se v rukavičkách. Zápas byl ostrý s řadou tvrdých soubojů...

To byl takovej náš cíl dostat do toho agresivitu. Pokud bychom tam jenom běhali a nechali jim víc prostoru, Chorvaté mají hráče, kteří nemají problém při hře jeden na jednoho. Snažili jsme se jim jít do těla, takové ty věci, které hráčům nevoní. Možná kdyby jeden nebo druhý tým vstřelil gól, možná by zápas byl víc otevřenější. Takhle jsem měl dojem, že nikdo nechtěl prohrát, hlavně v závěru. Oběma týmům dobře fungovaly obrany, dělbou bodů to skončilo asi spravedlivě.

Slávistický kanonýr Musa vyšel gólově naprázdno. Hřeje vás, jak ho obrana na hřišti zmákla?

Přes naše stopery se opravdu moc neprosadil. V zápase si vybavuju akorát jednu střelu ve druhé půli, kterou Jedla vytahoval. Byl to pro něj specifické. Hráče potkává v české lize a ve Slavii se mu teď vcelku daří. Je to rozený střelec, ale kluci si s ním poradili velice dobře.

Jak celkově hodnotíte dvojzápas v San Marinu a s Chorvatskem?

V San Marinu jsme splnili povinnost, měli v plánu pustit tam i některé mladší hráče, abych si je otestoval v ostřejším zápase, což se povedlo. Dominovali jsme. Mužstvo bylo naladěný, že chtělo zvládnout i domácí duel s Chorvaty. Ale v mužstvu mají několik výborných hráčů. Bod je dobrej a doufám, že nás povzbudí do závěrečných kol.