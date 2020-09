Skvělý Jedlička ukázal reflex i předvídavost. Rozesmutnil i střelce sešívaných

„U první šance přišel krásný balon do kapsy. Nechtěl jsem vyběhnout, čekal jsem, jestli to bude protihráč tečovat, což se naštěstí stalo. Zvedl jsem jenom ruku a míč vyrazil," popisoval Jedlička moment z 35. minuty, kdy Špikič po krásném pasu Sosy zblízka nepříjemně líznul balon. „Při druhé situaci ve druhé půli jsem předpokládal, že by Petar (Musa) mohl střílet na zadní tyč a vyškrábl jsem balon na roh," řekl po souboji ostrém jako břitva, jenž skončil remízou 0:0.

V San Marinu usedl ve středu jen na lavičku, v klíčové kvalifikační bitvě ale dostal přednost před Trmalem a ukázal svůj um. „Snažili jsme se je presovat, což nám vycházelo. Šáša (Šašinka) s Drchym (Drchal) toho měli už dost, čímž vzniklo, že nás po přestávce přehrávali. Kluci nahoře už tolik nestíhali, ale to se stává. Vzadu jsme to udrželi s nulou," těší gólman Dunajské Stredy, který si hlasitě dirigoval obranu. V ní trenér Krejčí provedl korekci. Ve stoperské dvojici nastoupili Ladislav Krejčí s Dominikem Plechatým.

„Byl jsem připravenej, Už z tréninku jsme věděli, že spolu nastoupíme. Láďa na levou nohu, já na pravou. Žádnej problém nebyl," usmíval se sparťanský mladík, jenž nahradil slávistu Davida Zimu.

Lvíčata gól neinkasovala a bod do tabulky se silným sokem může mít pro ně v konečném zúčtování velkou váhu. „Cenný je opravdu dost. Před zápasem jsme si říkali, že je chceme nechat pod námi, což se podařilo," hřeje Jedličku před zbývajícími partiemi ve Skotsku, Litvě a Řecku. „Máme to ve vlastních rukách. Musíme teď přivézt nějaký bod z venku a jsme na mistrovství Evropy," burcuje.