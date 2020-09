Covid straší reprezentaci před cestou do Izraele a Skotska dál, náhradní tým ale nebude

Kalvárie, kterou si česká fotbalová reprezentace prožila při zářijovém vstupu do nového ročníku Ligy národů na Slovensku a poté doma proti Skotsku, by se tentokrát opakovat neměla. „Žádný rezervní tým nechystaný nemáme,“ je před cestou k přípravě na Kypr a poté k duelům Ligy národů v Izraeli a ve Skotsku přesvědčen první muž českého fotbalu Martin Malík, že do detailu precizovaná hygienická opatření zabrání tomu, aby se nemuselo narychlo tvořit nové mužstvo, jako tomu bylo před měsícem v Olomouci. „I statisticky je málo pravděpodobné, že by podobná kalvárie postihla dvakrát po sobě právě nás,“ utěšuje se.