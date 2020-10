Sraz fotbalistů: Místo klábosení u kávičky tyčka do nosu a pak hybaj do izolace na pokoj

Žádné vysedávání u kávičky, jak bývali v minulosti zvyklí. Natož pak klábosení, co je u nich nového a jak to v jejich klubu momentálně chodí, což v první den reprezentačního srazu patřilo rovněž k neodmyslitelným rituálům. Namísto toho povinné testy na covid pro první skupinu nominovaných hráčů, která dorazila do pražského hotelu Don Giovanni hned dopoledne, a pochopitelně čekání na hráče další, které si trenér Jaroslav Šilhavý pro trojboj na Kypru, v Izraeli a Skotsku vybral. S tím, že musí také podstoupit testy a pak hybaj do izolace na pokoj, kde čekají na výsledky.

„Poučili jsme se, přijali jsme celý soubor opatření, aby se zářijová kalvárie neopakovala," hlásil s předstihem první muž českého fotbalu Martin Malík, že by se nemělo stát to, co zažíval trenér Šilhavý v září se svými svěřenci před cestou k premiérovému duelu druhého ročníku Ligy národů na Slovensku a poté i celý český reprezentační tým před utkáním se Skotskem v Olomouci.

Nová koronavirová opatření ve fotbalové reprezentaci. Izolace a hráčské karty

Sport.cz, FAČR

Masér národního týmu tehdy dorazil na sraz se starým testem na covid, nový nepodstoupil, takže se až posléze zjistilo, že výsledek čerstvého testu je pozitivní. A protože mezitím přišel do bezprostředního kontaktu s Tomášem Součkem a Patrikem Schickem, museli do karantény i tito dva hráči a do Bratislavy k utkání se Slovenskem vůbec neodjeli.

Takže nová opatření začala od první chvíle srazu, který nezačal jako obvykle obědem a vysedáváním u kávičky, ale strkáním tyčinky do nosu a izolací hráčů na pokojích.

„Dokud nebudeme znát výsledky testů, nepřijdou s nikým do styku, abychom eliminovali jakékoli riziko nákazy. A pro ty, co budou přijíždět na sraz v průběhu dne, máme zajištěn rozbor odebraných vzorků na speciálním přístroji. To proto, že je rychlejší, a hráči se tudíž budou moci zúčastnit prvního společného tréninku naplánovaného na pozdní odpoledne," ujišťoval Malík, že tentokrát na Strahově na nic nezapomněli.

Výjimka neexistovala pro žádného z pětadvacetičlenného kádru, do něhož namísto zraněného Michaela Krmenčíka a omluveného náhradního gólmana Jiřího Pavlenky povolal reprezentační trenér Zdeňka Ondráška z Plzně a brankáře Tomáše Koubka z Augsburgu.

„Ondrášek figuroval původně jen mezi náhradníky, protože po návratu z Ameriky jsme mu chtěli poskytnou čas na aklimatizaci. Koubek nahradil Pavlenku proto, že každý region v Německu má trochu jiná pravidla. Zatímco někde postačí negativní výsledek testu, který ovšem nesmí být starší osmačtyřiceti hodin, v jiných musí hned při návratu do karantény," prozradil manažer národního týmu Libor Sionko, že to je pravý důvod Pavlenkovy absence.