Poplach v reprezentaci! Jeden z plzeňských hráčů dorazil na sraz s covidem, trio z Viktorie neodletí

Fotbalová reprezentace zažila v pondělním podvečeru poplach. Kontrolní testy, které po příjezdu na sraz museli podstoupit všichni hráči nominovaní trenérem Jaroslavem Šilhavým pro přátelský zápas ve středu na Kypru a poté k duelům Ligy národů v Izraeli a ve Skotsku, odhalily koronavirus u jednoho z plzeňských fotbalistů. „A protože ještě před příjezdem na sraz reprezentace přišel do kontaktu se svými klubovými spoluhráči, muselo celé plzeňské trio Kalvach, Kopic, Ondrášek národní tým opustit,“ potvrdil ředitel komunikace Fotbalové asociace ČR Michal Jurman.

Neupřesnil ale, o kterého z tria plzeňských hráčů se jedná. Není pochopitelně potvrzeno ani to, že by si reprezentant z řad Viktorie přivezl nákazu z Izraele, kde hrála Plzeň ve čtvrtek play off Evropské ligy s tamní Beer Ševou.

Faktem ale je, že právě Izrael je jedním z největších ohnisek koronavirové pandemie. Platí tam ta nejpřísnější hygienická nařízení, tamní obyvatelé se kupříkladu nesmí od svého bydliště vzdalovat na větší vzdálenost než 1000 metrů. Česká reprezentace nastoupí v Izraeli k třetím zápasu druhého ročníku Ligy národů v neděli. Pochopitelně bez Kalvacha, Kopice a Ondráška.

Českou reprezentaci opustilo hned na začátku říjnového reprezentačního srazu trio fotbalistů z Viktorie Plzeň. U jednoho z nich byl odhalen pozitivní test na COVID-19 během pondělního testování na hotelu.https://t.co/8lS2ajuKtZ — Česká fotbalová reprezentace (@ceskarepre_cz) October 5, 2020

„Zavedením přísných hygienických opatření, mezi něž pochopitelně patřila izolace všech nominovaných hráčů na pokojích v hotelu do chvíle, než byly známé výsledky testů, nepřišel žádný z plzeňských fotbalistů do styku se zbytkem české reprezentace," ujistil Jurman.

Trenér Jaroslav Šilhavý.

Radovan Stoklasa, Reuters

Trenér národního týmu Jaroslav Šilhavý má každopádně zamotanou hlavu, neboť před úterním odletem na Kypr musí narychlo povolat další tři náhradníky, aby měl v kádru pětadvacet hráčů.

Sedm hráčů už vypadlo z kádru

Z nominace české fotbalové reprezentace tak vypadli před nastávajícím říjnovým trojbojem zahrnujícím středeční přípravu na Kypru a poté nedělní střetnutí Ligy národů v Izraeli a příští středu v Glasgowě další duel proti Skotsku, už sedm hráčů.

Nejprve se pro zranění omluvili Patrik Schick a Michael Krmenčík, k nim se přidal brankář Jiří Pavlenka. ten by totiž musel po návratu ze srazu reprezentace v Německu do karantény. V pondělí vypadl z kádru zraněný brankář Slavie Ondřej Kolář, k němuž se vpodvečer přidalo plzeňské trio Kalvach, Kopic a Ondrášek. Dodatečně byli ještě před vyhlášeným poplachem povoláni gólmani Tomáš Koubek z bundesligového Augsburgu a liberecký Filip Nguyen.

Český útočník Zdeněk Ondrášek oslavuje vítězný gól na 2:1 během utkání kvalifikace ME 2020 s Anglií.

Vlastimil Vacek, Právo

„Je to dost velká komplikace, protože tři hráči jsou přece jen dost. Jenže doba taková je," povzdechl si Šilhavého asistent Jiří Chytrý. „Museli jsme proto být připraveni i na tuto alternativu, takže povoláme další hráče figurující mezi náhradníky.

„Stoprocentní ochrana prostě možná není, ale snažili jsme se udělat maximum, aby opatření nemusela být tak drastická, jako při minulém srazu," připomínal kalvárii, kterou si národní tým prožil před cestou na Slovensko i poté v Olomouci, kde musel proti Skotům zaskakovat narychlo sestavený tým poskládaný až na dvě výjimky z hráčů bez sebemenších reprezentačních zkušenosti.

„Doufám, že se nám to vyplatilo. Hráči byli v izolaci, takže můžeme povolat náhradníky a pokračovat dál."