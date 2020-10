Lvíčata jsou negativní, Krejčí přesto řešil trable. Kdo vypadl z nominace?

Fotbalová reprezentace do 21 let hlásí dvě nucené změny v nominaci pro kvalifikační bitvy ME ve Skotsku a Litvě. Kvůli zdravotním problémům chyběli na pondělním srazu ofenzivní univerzál Ondřej Lingr a stabilní člen defenzívy Libor Holík. Trenér Karel Krejčí místo nich povolal mladoboleslavského obránce Jakuba Klímu a záložníka Sparty Filipa Součka, který je mezi Lvíčaty vůbec poprvé.