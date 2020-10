Reprezentaci čeká na Kypru jubilejní zápas s pořadovým číslem 800. Šilhavý je potěšen, že u toho bude

Komplikací moře, ale reprezentační kouč Jaroslav Šilhavý je nad ně před středeční přípravou na Kypru povznesen. Z míry ho nevyvádí ani absence sedmi hráčů, s nimiž pro tři nastávající duely v rámci evropského turné na Kypr, do Izraele a Skotska počítal, smířil se i s tím, že v Praze nemohl se svými svěřenci absolvovat ani jeden trénink, protože výsledky testů na covid přišly později, než se předpokládalo. Nerozházelo ho ani to, že nevyšel pokus na poslední chvíli ještě povolat do národního týmu sparťanského útočníka Lukáše Juliše.