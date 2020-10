Známkování hráčů: Mladý Provod se vytáhl, spolu s ním ještě dva jedničkáři

Tomáš Koubek

Hodnocení redakce: 4

Rychlým výkopem po zmaření šance vyslal do šance Vydru. Při inkasovaném gólu spáchal fatální hrubku, vyběhl do prázdna a soupeř skóroval do prázdné branky... Další práci už neměl, takže šanci k nápravě nedostal.