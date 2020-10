Skotsko - Česko 2:0 Komplikace! Lvíčata v klíčové bitvě se Skoty padla, srazil je Hornby

Šnůra neporazitelnosti končí. Čeští fotbalisté do 21 let v kvalifikaci ME poprvé našli přemožitele, ve Skotsku prohráli 0:2 a v boji o postup na závěrečný turnaj si zkomplikovali situaci. V klíčovém zápase zařídil domácím důležitý triumf vytáhlý útočník Fraser Hornby, který nejprve vstřelil vedoucí gól a v závěru připravil druhou trefu McCroriemu.

Útočník Václav Drchal (vpravo) v souboji s Lewisem Fergusonem ze Skotska v kvalifikačním zápase ME hráčů do 21 let. FAČR

Oproti zářijovému klání s Chorvatskem doznala česká sestava několika změn. Stoperská dvojice nastoupila ve složení Plechatý - Zima. Místo Holíka nastoupil na pravém kraji obrany Souček z Dukly a v záložní řadě se objevili Vaníček s pardubickým lídrem Hlavatým. Úvod duelu byl v Edinburghu opatrný, byť po necelé čtvrt hodině zahrozil Bucha. Taktickou bitvu však ovlivnil moment z 25. minuty. Čeští mladíci sice věděli o fotbalových kvalitách Frasera Hornbyho, jenže právě vytáhlého útočníka neuhlídali. Souček hodil aut na polovině hřiště, soupeř se ho ale zmocnil a dvojice Patterson - Hornby vyřešila rychlý brejk na výbornou! Vyměnili si míč a forvard francouzského Remeše ho nakonec střelou v pokutovém území poslal s pomocí pravé tyče do sítě. Češi mohli rychle odpovědět. Janošek prostrkával balon do šestnáctky, Ferguson zahrál těsně před vápnem rukou a z nařízeného přímého kopu Sadílek levačkou kroutil míč nebezpečně k pravé tyči. Gólman Doohan ovšem Skoty podržel. Krejčího svěřenci se dál hnali do útoku. Soupeře místy svírali, centry létaly do pokutového území, jenže do vyložených příležitostí se prodírali obtížně. Naděje utnul McCrorie Po změně stran prahli Češi po vyrovnání, jenže těžko proráželi dobře organizovanou obranu soupeře, jenž v kvalifikaci inkasoval jen dva góly. Janoškův přímý volný kop z pravé strany nebezpečně proletěl pokutovým územím, Hlavatý ani Vaníček pak z dálky neuspěli. Na hřiště poté přišli Matoušek s Růskem. Jenže na velkou šanci čekali hosté až do 78. minuty, kdy po pěkné přihrávce pálil levačkou Sadílek. Doohan ale jeho střelu na zadní tyč nadvakrát zkrotil. Rozhodnutí přinesla 82. minuta. Hornby patičkou elegantně přiťukl míč v šestnátce McCroriemu, jenž křížnou přízemní ranou k pravé tyči zasadil Čechům druhý úder. Čeští mladíci po porážce sice dál vedou čtvrtou skupinu, Skotové však zaostávají už pouze o bod, třetí Chorvaté i čtvrtí Řekové ztrácejí dva body. Všichni tři pronásledovatelé navíc mají zápas k dobru. Parta trenéra Krejčího nastoupí k devátému dílu kvalifikace ME 2021 v úterý na půdě Litvy. V listopadu ji pak čeká ještě partie na hřišti Řecka. Utkání kvalifikace ME fotbalistů do 21 let v Edinburghu: 4. skupina Skotsko - ČR 2:0 (1:0) Branky: 25. Hornby, 82. McCrorie. Rozhodčí: Cuadra - Sobrino, García (všichni Šp.). ŽK: Campbell, Reading, Ashby - L. Krejčí, Granečný. Bez diváků. Skotsko: Doohan - Mayo, Ashby (84. McLennan), McIntyre, Harvie - McCrorie, Campbell, Ferguson - Patterson (72. Maguire), Hornby, Reading. Trenér: Gemmill. ČR: Jedlička - Souček, Plechatý, Zima, Sadílek - Vaníček (67. Matoušek), Janošek, Hlavatý (80. Granečný), L. Krejčí, Bucha - Drchal (68. Růsek). Trenér: K. Krejčí. 1. ČR 8 4 3 1 17:4 15 2. Skotsko 7 4 2 1 7:2 14 3. Chorvatsko 7 4 1 2 27:5 13 4. Řecko 7 4 1 2 9:8 13 5. Litva 7 2 1 4 6:7 7 6. San Marino 8 0 0 8 0:40 0