Aut jsme jim hodili na střed hřiště a už se to vezlo, štve Jedličku

Po bitvě v Edinburghu neskrýval rozčarování a smutek. V osmém dílu kvalifikace s domácími Skoty lovil Martin Jedlička dvakrát míč ze sítě a po pátečním nezdaru 0:2 dobře věděl, že si čeští fotbalisté do 21 let zkomplikovali cestu k postupu na evropský šampionát.

Čeští fotbalisté do 21 let v klíčové bitvě kvalifikace ME prohráli ve Skotsku.

Klíčový duel jste výsledkově nezvládli, co se vám po něm honí hlavou?

Vnímám to samozřejmě špatně. Kdyby byl soupeř lepší, nic neřeknu. Ale spíš to odehráli „dospělácky" a my dostali dva hloupý góly po standardce a z autu. Takže naše chyba.

Zápas dost ovlivnil první gól z kopačky Hornbyho, jak jste viděl celou situaci?

Měli jsme aut, který jsme jim hodili na střed hřiště a už se to vezlo. Hornby z penalty střílel k pravé tyči. Já na to ani neviděl, měl jsem dva hráče před sebou...

V závěru pak utnul vaše bodové plány McCrorie, hodně vás bolí gól ze standardní situace?

Druhý gól padl po standardce. Těsně před ní přitom na sebe křičíme, bacha, takhle to zahrají... Chrupli jsme tam a soupeř to trefil na zadní tyč.

Znovu jste navíc vyšli střelecky naprázdno...

Drhne nám to, ale nechci to házet na útočníky. Dali jsme dohromady dvanáct gólů San Marinu, jinak ale góly nedáváme. Musíme něco změnit a už je prostě dávat, protože to je klíč k postupu.

Porážkou jste si před zbylými dvěma zápasy ve skupině notně zkomplikovali situaci.

Teď se musíme soustředit na zápas v Litvě a bezpodmínečně přivézt tři body. Týmy se mezi sebou vybouchají. Myslím, že když vyhrajeme v Litvě a pak v Řecku, tak postoupíme.