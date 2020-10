Ze Skotska bez bodu i gólu. V ofenzivě jsme nemastní neslaní, běduje záložník Lvíčat

Snažili se, bojovali a v držení míče soka předčili. Jenže v koncovce vyšli zase naprázdno. Bez gólu se vyhrát nedá. Otřepané fotbalové klišé, které si čeští reprezentanti do 21 let po zářijové bezbrankové remíze s Chorvatskem připomněli i po osmém dílu kvalifikace ME ve Skotsku.

Útočník Václav Drchal (vpravo) v souboji s Lewisem Fergusonem ze Skotska v kvalifikačním zápase ME hráčů do 21 let.

„V ofenzivě jsme takoví nemastní neslaní," posteskl si po porážce 0:2 záložník Pavel Bucha. Lvíčata po celý zápas obtížně pronikala do dobře organizované obrany soupeře a slibné akce nedotáhla. „V situacích, které byly na střelu, jsme prostě měli vystřelit. Furt jsme si to nějak obehrávali z jedné strany na druhou," mrzelo plzeňského středopolaře, jenž se v první půli sám dostal do zajímavé pozice. „Měl jsem to na sebe vzít. Zkusit ohrozit bránu. Třeba by se to nějak odrazilo," kál se.

Domácí naopak příležitostmi nepohrdli, v obou případech přitom sehrál klíčovou roli útočník Fraser Hornby. Skotové de facto ze dvou střel na bránu vytěžili dva góly, které pro ně měly cenu zlata. „Neoznačil bych to dnes jako zápas blbec, spíš my jako blbec," ušklíbl se Bucha. „První gól jim dáme, při druhém si nepohlídáme standardku," připomněl.

Čeští fotbalisté do 21 let v klíčové bitvě kvalifikace ME prohráli ve Skotsku.

FAČR

Byl plný emocí a rozčarovaný stejně jako jeho spoluhráči. Vždyť v Edinburghu se čeští mladíci chtěli přiblížit vytouženému postupu na závěrečný turnaj, místo toho si situaci zkomplikovali. „Jsem zklamanej, naštvanej, nepovedlo se nám to tady. Přijeli jsme sem vyhrát a k postupu udělat předposlední krok," utrousil Bucha.

Parta trenéra Krejčího navzdory nezdaru dál drží první příčku ve čtvrté kvalifikační skupině. Druzí Skotové však zaostávají už jen o bod, třetí Chorvaté a čtvrtí Řekové ztrácejí body dva, všichni tři pronásledovatelé navíc mají ještě utkání k dobru.

„Důležitý bude úterní zápas v Litvě, který musíme bezpodmínečně zvládnout. Ze zbylých dvou duelů potřebujeme dvě vítězství, abychom se na mistrovství Evropy dostali," uvědomuje si Bucha.