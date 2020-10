Už bylo na čase, glosoval trenér Vydrovu trefu po čtyřech letech. Má potenciál, který nedokáže prodat

Oddechl si. Aby ne, když mise k třetímu dílu Ligy národů do Izraele byla strastiplná a naplněná spoustou komplikací. A to se před odletem na říjnový reprezentační trojboj kouč české reprezentace Jaroslav Šilhavý domníval, že nic horšího než v září přijít nemůže. Přišlo, i když v nedělním večeru mohla v Haifě první garnitura národního týmu k duelu s Izraelem přece jen nastoupit, byť v okleštěné podobě. Teď je ovšem otázkou, co bude po vítězství 2:1 nad Izraelem následovat.