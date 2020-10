Asistent Chytrý bude mít ve Skotsku přítele na telefonu. Samozřejmě Šilhavého

Ještě se musí s trenérem Šilhavým domluvit, probrat detaily a vymyslet, jak technicky vyřeší ve středečním večeru spojení mezi Glasgowem a Prahou. Přítele na telefonu však bude asistent české fotbalové reprezentace Jiří Chytrý v zápase Ligy národů s domácími Skoty každopádně mít. Pochopitelně Šilhavého. „Zvažujeme dvě možnosti. Buď budeme v telefonním spojení on-line, nebo nám bude dělat prostředníka jeden z členů realizačního týmu. Přes něho by trenér posílal pokyny, pokud by chtěl zasáhnout a do průběhu střetnutí vstoupit,“ potvrzoval Chytrý povýšený do role hlavního kouče.