Děkujeme Jedlo! Šašinka po bitvě velebil brankáře. Zachránil nám výhru, řekl

Byl to nervák, hřejivá náplast po nezdaru ve Skotsku ale přišla. Čeští fotbalisté do 21 let urvali z litevské půdy tři body a před závěrečným kvalifikačním duelem v Řecku drží postupovou šanci na mistrovství Evropy. Po výhře 1:0 přitom opěvovali Ondřeje Šašinku.