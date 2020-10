Frustrace, co také jiného, když postup mezi elitu nemáme ve svých rukou, přiznal Šilhavého asistent

Frustraci netajil. Nikoli snad z toho, že on, povýšený při nucené Šilhavého absenci do role hlavního trenéra, byl u toho, když česká reprezentace i podruhé v konfrontaci se Skoty padla. Příčinou rozmrzelosti reprezentačního asistenta Jiřího Chytrého byla devalvace postupových nadějí, kterou si národní tým prohrou v Glasgowě přivodil. „Nemáme první příčku ve skupině a postup ve svých rukou, na čemž nic nezmění ani případné výhry v domácích listopadových zápasech,“ připomínal čtyřbodové manko na Skoty trůnící v čele tabulky.

Výsledek hodně frustrující, už to ve skupině nemáme ve svých rukách, říká trenér Jiří Chytrý

Přitom minimálně remíza se české reprezentaci ve středeční v noci v Hampden Parku nabízela. Co nabízela, přímo vnucovala, protože příležitostí odpovědět na rychlý vedoucí gól Skotů měla dost a dost.

„Jenže právě produktivita nás zradila, s ní jsme nespokojeni. Vždyť třeba Matěj Vydra se mohl stát nejlepším střelcem naší skupiny, kdyby v tomto utkání proměnil šance, do kterých se dostal. Během srazu hrál lépe zápas od zápasu a Skotům mohl jednu či dvě branky dát," netajil Chytrý, že jeho svěřenci měli v zakončení proti fyzicky velice silným a takticky dobře připraveným Skotům problémy.

Šancí spousta, i kdyby se hrálo dalších 45 minut, tak to tam prostě nepadne, přiznal Alex Král

Sport.cz, FAČR

A nešlo pochopitelně jen o Vydru...

„Přece jen se projevilo, že jsme přišli o kluky, kteří jsou pro ofenzivu první, druhou, třetí, a vlastně i čtvrtou volbou," připomínal Šilhavého asistent absenci Schicka, Krmenčíka, Ondráška, Hložka...

Matěj Vydra v akrobatické pozici při souboji se Stephenem O'Donnellem.

Russell Cheyne, Reuters

„S pracovitostí a nasazením můžeme být spokojeni, s produktivitou nikoli. Stejně jako s laciným gólem, který jsme domácím v úvodu střetnutí nabídli podceněním situace a menší koncentrací. Sami jsme si tím udělali utkání těžší a Skotům ho naopak usnadnili. Dovolili jsme jim hrát ze zabezpečené obrany, zatímco my útočili do plných. Navíc mohli chodit do naší otevřené obrany, protože jsme byli nuceni hrát ofenzivně," glosoval Chytrý partii v Hampden Parku, z níž byl právem frustrován.

Výsledek totiž znamená, že do elitní první divize Ligy národů mají mnohem blíž Skotové, kteří vedou tabulku skupiny s čtyřbodovým náskokem před českým týmem.

Jistá naděje pro českou reprezentaci spočívá v tom, že Skotsko hraje dva závěrečné zápasy v listopadu na Slovensku a skupinu končí v Izraeli, zatímco Šilhavého výběr přivítá stejné soupeře v opačném gardu doma.

„Doufám, že obě utkání zvládneme vítězně, ale ani to neznamená, že se dostaneme na postupové místo. Listopad nemáme ve svých rukou a z toho jsme hodně zklamaní. Věřili jsme totiž, že v Glasgowě neprohrajeme a závěr skupiny bude ještě zajímavý," připouštěl Chytrý, že představa o postupu mezi elitu v příštím třetím ročníku Poháru národů, a tudíž o případných zápasech s Anglií, Německem, Španělskem, Itálií a spol., tedy protivníky z elitní první divize, dostala na Ostrovech vážnou a nejspíš těžko zacelitelnou trhlinu.