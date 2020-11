Poslední sraz? To si nedokážu představit, líčí Vaníček před dnem D

Čeští fotbalisté do 21 let na tréninku v Uhříněvsi před kvalifikačním zápasem ME 2021 v Řecku.

„Hrozně mi na tom záleží. V hlavě teď mám jediné, že prostě musíme v Řecku vyhrát. Sám na sebe si určitou odpovědnost nakládám," pokyvuje hlavou záložník Bohemians. Dobře ví, že tým udrží ve hře o postup pouze tříbodový zisk. V případě remízy či porážky sen o šampionátu zmizí, Vaníček si však poslední sraz této party nepřipouští.

„Nedokážu si to představit, ani se mi tahle myšlenka nemihla v hlavě. Máme strašně dobrou partu, jsme taková druhá rodina, všichni se bavíme i mimo reprezentaci a fotbal. Bylo by pro nás moc smutný, kdyby to byl poslední sraz v tomto složení," tvrdí. Do Atén přitom vyrazili bez některých opor: vykartovaného Sadílka, zdravotně indisponovaných Hložka i kapitána Chaluše.

Kapitán české reprezentační jedenadvacítky Matěj Chaluš (vlevo) v souboji s litevským útočníkem Eligijusem Jankauskasem.

Litevská fotbalová federace

„Chaly je vůdčí osobnost mužstva. Ze zprávy jsme byli všichni skleslí," přiznává. Právě s libereckým stoperem obvykle sdílí pokoj při reprezentačních akcích. „Je můj nejlepší kámoš, byl jsem z toho smutnej. Jsem tu teď sám, ale voláme si každej den. Se Saďou jsme v kontaktu taky. Máme partu na Whatsappu, kde si píšeme. Oba dva jsou našimi ultras," prohlásil Vaníček. Oba borci Slovanu mačkají parťákům palce aspoň na dálku. Řekové sice už vypadli z boje o účast na ME, přesto čeští mladíci tuší tuhou bitvu.

„Víme, že jsou dobří při hře jeden na jednoho a víc jim svědčí ofenziva než defenziva," míní Vaníček. Domácí výběr se navíc v minulých zápasech nenacházel v optimální pohodě. Prohrál 0:2 v Litvě, těsně 1:0 zvítězil v San Marinu.

„Zdržovali tam, drželi balon u praporku. Což je zvláštní, když víme, jaký soupeř je s úctou San Marino. Doufám, že jim jejich „forma" vydrží i na nás," říká muž, jenž před rokem proti Litvě kvalifikaci střelecky rozjel a nezlobil by se, kdyby další zásah přidal zrovna v Řecku. Zvlášť, když Krejčího partu trápí finální fáze. V kvalifikaci má na kontě 18 gólů, hned dvanáct z nich ale nasázela outsiderovi ze San Marina. V posledních třech utkáních se prosadila akorát v Litvě po hlavičce Šašinky.

Právě na ofenzivní fázi se Lvíčata při trénincích zaměřovala. „Měli jsme nácviky na presink, represink, jak zakládat útok... V reprezentaci je těžší makat na ofenzivě, protože je málo času. Ale trenéři se do nás snažili za krátký čas nahustit co nejvíc," líčí Vaníček.

Trenér fotbalové reprezentace do 21 let Karel Krejčí během tréninku v Uhříněvsi.

FAČR

Mladíci dnes společně zhlédnou odpolední souboj mezi Skotskem a Chorvatskem, který napoví o šancích na první příčku ve skupině. „Na zápas se určitě podíváme, ale nebudeme fandit, že bychom dělali nějaké chorály," usmívá se.

Karty jsou pro Lvíčata rozdané jasně. Na závěrečný turnaj do Maďarska a Slovinska proniknou vítězové skupin a pět nejlepších celků z druhých míst. Krejčího svěřenci vévodí tabulce, druzí Skotové však zaostávají pouze o bod, třetí Chorvaté ztrácejí dva a čtvrtí Řekově bodů pět. Všichni tři pronásledovatelé navíc mají utkání k dobru. Zatímco se Skotskem mají čeští mladíci bilanci vzájemných utkání horší, při shodném počtu bodů s Chorvaty by se naopak ocitli ve výhodě.

Triumf v Řecku zaručí Čechům ve čtvrté skupině nejhůř druhou příčku, jež za určitých okolností může stačit na postup. Aby skupinu ovládli, musejí vyhrát a zároveň potřebují, aby Skotsko v posledních dvou zápasech (po duelu s Chorvatskem nastoupí v Řecku) nezískalo čtyři body a Chorvatsko v jednom ze dvou utkání (po zápase ve Skotsku hostí Litvu) alespoň jednou bodově klopýtlo. „Jsme si vědomi důležitosti zápasu v Řecku. Napětí je cítit už od minulého srazu. Čeká nás zápas o všechno, v týmu ale panuje jinak pohoda a dobrá atmosféra," ujišťuje Vaníček.