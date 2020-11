Kluci mají veliké odhodlání, hlásí Krejčí. Lvíčata razí do boje o všechno!

Cíl pro řeckou misi má jasný: dovést české mladíky k výhře, která by je přiblížila postupu na evropský šampionát. Karla Krejčího čeká na lavičce fotbalové jednadvacítky závěrečný díl kvalifikace, před nímž jsou karty rozdané jasně. „Počítat všichni umíme. Uděláme maximum, abychom utkání zvládli a uvidíme, na co to bude stačit,“ ujišťuje trenér Lvíčat. Mladí čeští fotbalisté se představí v Řecku od 18:00.

Trenér fotbalové reprezentace do 21 let Karel Krejčí.

Řekové nevykazovali během září a října optimální formu. Prohráli třeba v Litvě, těsně 1:0 zvítězili v San Marinu. Co od soupeře, s nímž jste před rokem doma remizovali 1:1, dnes vpodvečer očekáváte?

Už na losu ve Švýcarsku mi přišli sebevědomí. Loňský podzim odehráli slušně, v ofenzivě měli hodně zajímavé hráče a individuality. Těžko ale teď odhadnout, s čím na nás půjdou. Viděl jsem jejich poslední zápasy, natrápili se na výhru v San Marinu, v Chorvatsku inkasovali pět gólů, doma s nimi taky prohráli, ale zápas z jejich strany nebyl úplně špatnej. Do týmu zabudovávají trošku mladší hráče, jeden zápas nastoupí v jednom rozestavení, v dalším ho změní a hrají v jiném.

Jaké předpokládáte vy?

Těžko říct. Proti Chorvatům šli na tři stopery a v defenzivě hráli na pět obránců. Myslím si, že by se mohli zase vrátit vzadu ke čtyřce. Klukům jsme se sestříhali dva zápasy, obě rozestavení, a i v nácviku jsme se je snažili nachystat na obě varianty. Já se ale spíš zaobírám námi, protože nominace se neskládala jednoduše. Přišli jsme o pár hráčů, kteří by určitě v základu nechyběli. Snažíme se kluky na utkání připravit takticky a trochu i mentálně. Dobře vědí, co musejí uhrát za výsledek. Mají veliké odhodlání a věří si, což je důležité. Uvidíme, jak se bude zápas vyvíjet, nemůžeme ale hrát na nic jiného než na výhru.

Adam Hložek v dresu Sparty.

Michal Kamaryt, ČTK

K té bude zapotřebí vstřelit gól, přitom právě finální fáze mužstvo v kvalifikaci trápí. V uplynulých třech duelech skórovalo jen jednou v Litvě.

Bez gólů samozřejmě těžko někam postoupíte. V zápasech v září a říjnu jsme přišli o klíčového útočníka Adama Hložka, který si loni na podzim vybudoval v jednadvacítce pozici. A bohužel v zápasech to bylo vidět. Jedna věc je kvalita, pokud třeba nemáte na klubové úrovni útočníky, těžko postoupíte. Potíž znamená také minutáž, ofenzivní hráči nám přestali hrát v klubech. Ať už Drchal, Šašinka nebo Matoušek, který začal nastupovat až v poslední době. Klukům v zápasech ale nemůžu nic vyčíst, zápasy odmakají.

Čeští fotbalisté do 21 let na úterním tréninku v Uhříněvsi před kvalifikačním zápasem ME 2021 v Řecku.

FAČR

Může v Řecku rozhodnout jediný gól?

Nebude to asi nějaká přestřelka, ale my prostě musíme hrát tak, abychom byli schopni na jeden nebo dva góly vyhrát. Byl bych rád, abychom dali branek víc, ale musíme vycházet z toho, co máme a jací jsou tady hráči. Výběr kvůli covidu je trochu omezený.

Z Karviné jste povolal záložníka Tomáše Ostráka, může být trumfem v ofenzivě?

O Tomášovi vím už delší dobu, byl jsem s ním ve spojení. Je to ročník 2000, tedy kluk, na němž bude třeba stát příští kvalifikace jednadvacítky. Prostoru tady teď bylo strašně málo, ale v ligových zápasech na sebe určitě upozornil. Je typem, který by mohl hru oživit. Hráčů, kteří jsou silní jeden na jednoho zase moc nemáme. Hbitostí a dravostí je schopnej přejít přes hráče. I o něm přemýšlím, nechci říkat do základu, ale může být žolíkem do střídání.

Česká liga se po měsíčním přerušení kvůli koronaviru rozběhla až minulý víkend, naopak v Řecku nejvyšší soutěž pokračovala. Jak velký je to problém?

Malinko to jde všechno proti nám, fotbal a sport vůbec se oproti Evropě v Česku zastavil, což je samozřejmě trochu mínus. Někteří kluci od posledního utkání v Litvě odehráli třeba jenom jeden ligový zápas, nebo dokonce žádný. V Řecku liga běžela, v tom tedy mají výhodu. Nechci se na to ale zase vymlouvat. Klukům věřím. Máme je nakoukané nebo vyzkoušené. Třeba Šašinka jezdil na srazy, prakticky pořádně nehrál, ale branky nám tady střílel. Pokud mají kluci dobrý tréninkový proces, dá se to nějakým způsobem nahradit.

Nepadla mezi vámi a hráči sázka, že byste v případě postupu na EURO změnil například účes?

Ne. Spíš jsme si řekli s realizákem na začátku kvalifikace při teambuildingu, že kdyby se nám povedlo postoupit na finálový turnaj, něco bychom vymysleli. S hráči jsme se o tom nebavili, ale byli bychom všichni šťastní, kdyby se nám podařilo postoupit do jarních zápasů...

Pro hráče je to ohromná motivace, i proto, že by se jinak sešli v tomto složení naposledy...

Nechceme, aby se tým tímhle zápasem rozpadl. Kluci jezdí rádi reprezentovat. Vidím to i na srazech, mění si mezi sebou ligové dresy, volají si, žijou tím. Přejeme si, abychom v březnu hráli minimálně ještě tři zápasy. Tenhle mančaft má na to, aby duel v Řecku zvládl, byť postup nemáme ve svých rukách. Potřebujeme vyhrát a potom uvidíme...

V případě výhry musíte až do 17. listopadu vyčkat, jak dopadnou zbylé dva duely Chorvatů s Litvou, a hlavně Řeků se Skoty. Budete s hráči v úterý v kontaktu?

Budeme ve spojení přes skupiny na Whatsappu, napíšeme si... Po pátečním zápase se ale hned vracíme domů a sraz ukončíme. Kluky pošleme do klubů, aby se v nich porvali o místa.