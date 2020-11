Pátek třináctého české mladíky neděsí. V klíčové bitvě věří ve štěstí

Řada lidí při jeho vyslovení pociťuje obavy a mrazení v zádech. Pátek třináctého platí v mnoha zemích za symbol smůly a neštěstí, někteří se v tento den bojí vyjít třeba i na ulici, nebo odkládají zásadní rozhodnutí. Osud tomu chtěl, že právě v pátek třináctého nastoupí fotbaloví reprezentanti do 21 let k veledůležité kvalifikační bitvě ME 2021 proti domácím Řekům. Zápas začíná v 18:00.

Pověry čeští mladíci házejí za hlavu. Hráče nechávají v klidu stejně jako hlavního trenéra. „Úplně na to nevěřím. Řada lidí mi to psala. Někdo má třináctku šťastnou, jiný zase smolnou... Já se soustředím na věci, které můžu ovlivnit," tvrdil kouč Karel Krejčí.

Čeští reprezentanti naopak doufají, že pátek třináctého přinese mužstvu štěstí. „Když jsem se to dozvěděl, hned jsem říkal, že to je štěstí," hlásil obránce Libor Holík. „Žádnou negativní zkušenost s tímhle dnem nemám," podotkl.

Další borci do kalendáře nekoukali, jako třeba debutant Tomáš Ostrák. „Na to jsem ani nepomyslel. Datum mě nechává zcela klidným, beru pátek třináctého jako úplně bežnej den," ujišťuje záložník Karviné, jehož Krejčí povolal na závěrečný díl kvalifikace. Kmenového hráče Kolína nad Rýnem reprezentační pozvánka do jednadvacítky přitom dlouho míjela.

Kouč slezského klubu Jarábek dokonce zkraje října vtipkoval, že ho doporučí do slovenské reprezentace, protože v české pořád není. „Bral jsem to s nadsázkou, ale teoreticky by to šlo, protože táta se narodil na Slovensku," usmál se Ostrák, jenž by se mohl stát v pátek třináctého českým žolíkem do ofenzivy, kterou Lvíčata plánují dnes v Aténách zlepšit a uspět.

Do not jim hraje čtvrteční remíza Skotů s Chorvatskem (2:2), kteří ztrácejí na Čechy před svým posledním soubojem ve skupině proti Litvě bod. Skotové se na ně bodově dotáhli a mají s nimi lepší bilancí vzájemných zápasů. Pokud tedy čeští mladíci přivezou z Řecka tři body a Skotové v úterý nevyhrají právě v Řecku, bude Krejčího parta slavit postup na malé EURO.

Zápas mezi Řeckem a Českem se hraje v pátek od 18 hodin, přímým přenosem ho vysílá ČT sport.