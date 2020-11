Hlavně v první poločase to dokazovali. A nešlo jen o gól, který vstřelil Vladimír Darida hrající opět s kapitánskou páskou.

„Chceme se s reprezentací prezentovat určitým fotbalovým stylem. Běhavým, naplněným presinkem. A právě na tenhle styl my tři sedíme, a to se odráží i ve hře. Skvěle se doplňujeme, což je vidět na hřišti i mimo něj. Však jsem se Součkem odehrál spoustu zápasů v klubu i reprezentaci, a i s Vláďou se výtečně doplňujeme," připomínal Král, co mluví v jejich prospěch.

Nijak ale nepopíral, že rozdíl ve výkonu v prvním a druhém poločase byl patrný.

„Sami to cítíme. V prvním poločase jsme byli o něco aktivnější, což bylo dáno asi i výsledkem. Když vedeme 1:0, můžeme hru kontrolovat o něco lépe. I tak jsme si vytvořili šance, ale sám nevím, čím to je, že je v posledních utkáních neproměňujeme a nedáváme góly. Přitom dřívější utkání jsme zvládli s dvěma, třemi... Nakonec jsme ale nad Izraelem vyhráli, což je pro nás nejdůležitější. Do dalšího zápasu máme ale co zlepšovat."

„Jejich výhra nám udělala radost, protože máme pořád šanci. Nicméně pro nás se nic nemění. Chtěli jsme vyhrát oba zápasy, a to platí pořád. Chceme být první ve skupině a postoupit."

Eyal Golasa z Izraele a český obránce Vladimír Coufal v souboji během utkáním Ligy národů.

Vlastimil Vacek, Právo

Na závěr skupiny Ligy národů čeká na Krále a jeho spoluhráče ve středu v Plzni Slovensko. České reprezentaci v neděli pomohlo tím, že porazilo Skotsko a dalo ji tak novou naději na první místo ve skupině.