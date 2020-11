Kudy vede cesta na malé EURO? Lvíčata drží palce nejen Řekům

Klíčovou výhru v Řecku mají v kapse. Čeští fotbalisté do 21 let zvládli závěrečný díl kvalifikace ME a po triumfu 2:0 v Aténách udrželi ve čtvrté skupině první příčku. Přesto nemají jistotu, že na závěrečný turnaj příští rok vyrazí.

Čeští fotbalisté do 21 let slaví vítězství v Řecku, budou se těšit i z postupu na ME? FAČR

Letenky do Maďarska a Slovinska si zajistí vítězové devíti skupin a pět nejlepších celků z druhých míst. Partu trenéra Karla Krejčího mohou o první postupovou pozici připravit už pouze aktuálně druzí Skotové, kteří sice zaostávají o tři body, ale mají lepší bilanci vzájemných utkání. Ostrovní celek se v úterý 17. listopadu představí od 17 hodin právě na půdě Řecka a pokud nezvítězí, budou Češi slavit. Ani v případě tříbodového zisku Skotů by ale české naděje na malé EURO neuhasly. Lvíčata v tom případě obsadí druhé místo a v tabulce těchto týmů musí skončit nejhůř na páté příčce. V šestičlenných skupinách odečítají všechna mužstva z druhých pozic body a skóre s nejhoršími celky tabulky (čeští mladíci se San Marinem). Češi tedy zapíší patnáct bodů a skóre 8:4. Je už stoprocentní, že je v tabulce druhých celků nepředstihnou Severní Makedonie, Rakousko a Polsko. Záložníci Pavel Bucha (vlevo) a Dominik Janošek slaví vítězství v Řecku. FAČR Lvíčata tedy potřebují dostat pod sebe ještě jeden tým a svoje zraky upřou na závěrečné bitvy ve třech skupinách. Bosna a Hercegovina vyzve v úterý od 18:15 hodin Belgii (skupina 9) a Rumunsko nastoupí v 19:30 proti Dánům (skupina 8). Češi k jistotě postupu potřebují, aby Rumuni nebo Belgičané v těchto utkáních nevyhráli. Pokud se tak nestane, budou bedlivě sledovat ještě středeční souboj první skupiny, v níž Italové hostí Švédy (17:30). Co potřebují čeští fotbalisté do 21 let k postupu na ME? Řecko - Skotsko (domácí uhrají alespoň bod) Rumunsko - Dánsko (domácí remizují nebo prohrají) Bosna - Belgie (domácí získají alespoň bod) Itálie - Švédsko (domácí vyhrají nebo remizují) Vývoj této skupiny zkomplikoval koronavirus v mužstvu Arménie, jejíž domácí zápasy se Švédskem a Islandem byly odloženy a zatím není jisté, jak s nimi řídící orgán soutěže „naloží". V případě že by Švédové zapsali do tabulky kontumační tři body, pak Češi musejí spoléhat, že neodvezou z Itálie plný bodový zisk. V opačném případě by Seveřané disponovali taktéž jako Češi 15 body, ale do karet by jim hrálo lepší skóre. To by naopak proti Lvíčatům znevýhodnilo Island, jenž by se také mohl dostat na hranici 21 bodů. Češi tedy doufají, aby jedno ze čtyř utkání (Řecko - Skotsko, Rumunsko - Dánsko, Bosna - Belgie, Itálie - Švédsko) dopadlo v jeho prospěch. Poté jim už v cestě na EURO nic nebrání.