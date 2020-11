Těžká doba? Fotbalový nároďák má nového partnera, společnost poskytující externí asistentky

V nejistých koronavirových časech česká fotbalová reprezentace představila dalšího partnera. Stala se jím společnost OFFICE to go, která je předním poskytovatelem služeb v oblasti externích asistentek. Obě strany podle webu FAČR stvrdily smlouvu na dva roky s možností prodloužení o stejnou dobu.

„Jsme moc rádi, že můžeme mezi našimi partnery přivítat novou společnost. Letošní rok není pro nikoho kvůli pandemii koronaviru jednoduchý. Ale i v této složité době se společnost OFFICE to go rozhodla podpořit český fotbal," uvedl na webu FAČR její předseda Martin Malík.

„Myslíme, že právě v dnešních těžkých časech by se měl fotbal podpořit. Věříme v úspěchy, které potěší všechny fanoušky české fotbalové reprezentace a těšíme se na spolupráci," doplnila spolumajitelka a ředitelka OFFICE to go Martina Trnková.

Novým Premium partnerem #ceskarepre 🇨🇿 se stala společnost OFFICE to go, která je předním poskytovatelem služeb v oblasti externích asistentek 🤝



📲 https://t.co/cn5jvsWXXr pic.twitter.com/9V1ij2EkxY — Česká fotbalová reprezentace (@ceskarepre_cz) November 18, 2020

Konkrétní náplň smlouvy nebyla zveřejněna.

Česká reprezentace má před sebou poslední zápas tohoto roku proti Slovensku. Příští rok ji čekají mistrovství Evropy a kvalifikace MS.

FAČR kromě složité koronavirové reality čelí skandálu kolem místopředsedy Romana Berbra.

Společnost OFFICE to go je poskytovatelem služeb v oblasti externích a virtuálních asistentek nejen pro podnikatele.