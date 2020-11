EURO? Nepojedeme na čundr, ujišťuje kapitán Lvíčat. Sadílek chválí hladovost

Řekové úterní výhrou 1:0 nad Skoty poslali Lvíčata na EURO a oba borci tím dovršili postupový hattrick, když si před časem zahráli na ME devatenáctek i sedmnáctek. Souboj rivalů v Aténách intenzivně prožívali a vytrvale fandili. Bylo to znát. Už v úterý večer líčil Chaluš první dojmy z postupu celkem chraplavě. „Já měl hlas už nakřáplej ze zápasu našich kluků v Řecku," vysvětloval s úsměvem při čtvrteční online tiskové konferenci kapitán Lvíčat. „Fandili jsme ale hodně. Sáďa se dost emočně projevoval," práskl na parťáka z Liberce stoper Slovanu.

Postup si řádně užívají. Přitom si cení, že mužstvo proniklo na šampionát v konkurenci nabušených Chorvatů, Skotů a Řeků z první příčky skupiny. Kvalifikace se přitom pro něj zpočátku nevyvíjela ideálně. Po vítězství nad Litvou přišly dvě domácí remízy s Řeckem Skotskem. Jenže pak Češi otočili duel na půdě silných Chorvatů, což jim nalilo krev do žil.

„Do 15. minuty nás nepustili za půlku, dvacetiminutovku uzavřeli gólem a nám se točila ještě hlava. Naštěstí nás podržela standardka minutu před poločasem a do kabiny jsme šli za stavu 1:1. Věřili jsme, že můžeme vyhrát, že nám síly neubývají. Ve druhé půli vždycky chytíme druhý dech a soupeře dokážeme ještě zmáčknout, což se tam stalo," vzpomínal liberecký záložník výhru 2:1 z listopadu loňského roku, kterou Chaluš označil za zlomovou. „Dokázali jsme si, že na to máme a jsme schopni ve skupině porazit kohokoliv," připomněl 22letý stoper.

Zvládli i prekérní situaci, když v říjnu padli ve Skotsku a ze zbylých dvou duelů v Litvě a Řecku museli bezpodmínečně urvat plný počet bodů, aby se jejich sny o šampionátu nerozplynuly. Zvlášť v Marijampole mladíkům zatrnulo, když za stavu 1:0 zlikvidoval Jedlička v nastavení tutovku Petkevičiuse. „Chytil stoprocentní gól. Nebýt jeho, teď tady nesedíme a neslavíme," přitakal Chaluš, který vyzdvihl chemii v mužstvu.

Přitom zmínil výbornou partu a soudržnost týmu. Hráči jsou spolu v častém kontaktu, i když neprobíhá reprezentační sraz. „Bojujeme za sebe na hřišti, a taky mimo něj. To nás dostalo na EURO," vykládal. „Každý souboj chceme vyhrát, každý balon chceme mít pro sebe. Jádro mužstvo dokázalo nakazit nové hráče hladovostí po úspěchu," připomněl i Sadílek.

Oba vyzdvihují práci realizačního týmu a kouče Karla Krejčího, pod nímž mladíci prohráli v kvalifikaci jediný duel. „Je s námi od dvacítky, k týmu přičuchl brzo a zjistil, jak funguje. Skvěle nám porozuměl. Dokáže vyhodnotit, co tým v danou chvíli potřebuje," říká Chaluš. „Po prohře ve Skotsku jsme měli v kabině pořád pozitivní atmosféru. Nikdo si nepřipouštěl, že bychom nepostoupili, tohle je hlavně trenérova zásluha," ujišťuje. Komplimenty ostatně nešetřil ani kmenový hráč PSV Eindhoven. „Trenér ví, co je naše hlavní síla. Tedy týmovost, bojovnost a táhnutí za jeden provaz. Tohle jsou hlavní body, které musíme ukázat v zápase a když je nepředvedeme, nemůžeme se porovnávat s nikým," přitakává Sadílek.

Lvíčata našlapanou čtvrtou skupinu opanovali a už se těší na losování turnaje, který jim přiřkne protivníky do základní skupiny šampionátu, na němž nechtějí hrát druhé housle. „Určitě tam nepojedeme jen tak na výlet nebo na nějakej čundr," ujišťuje Chaluš, který by si přál změřit síly s Angličany nebo Portugalci, kterým má řada hráčů ze současného kádru z co oplácet. S Portugalci před třemi lety v Gruzii na ME devatenáctek prohráli ve skupině 1:2, Anglii zase podlehli v semifinále 0:1.

„Půjdeme od zápasu k zápasu. Ať nám los přisoudí kohokoliv, jsme schopni se s nimi popasovat a rozdat si to s týmy na férovku. Doufám, že se nám vyhnou zranění, kluci budou v herní pohodě a pojedeme na šampionát v nejlepší formě," přeje si Sadílek.