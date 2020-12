Los Eura se blíží! S kým se Lvíčata popasují? Chorvatům s Musou se vyhnou

Po čtyřech letech si vykopali účast na evropském šampionátu a nyní už fotbaloví reprezentanti do 21 let napjatě vyhlížejí jeho čtvrteční losování. Ve švýcarském Nyonu se po 15. hodině dovědí jména tří soupeřů do základní skupiny.

Mistrovství Evropy hostí příští rok Maďarsko se Slovinskem a původně se mělo hrát obvyklým systémem, kvůli pandemii koronaviru se ale formát změnil. Nově se šestnáct účastníků od 24. do 31. března střetne ve čtyřech základních skupinách, z nichž vždy dva nejlepší celky proniknou do osmičlenného play off, které se uskuteční od 31. května do 6. června.

Týmy jsou rozděleny do čtyř výkonnostních košů na základě dosažených výsledků v posledních třech kvalifikačních cyklech a šampionátech v letech 2017 a 2019.

Češi byli zařazeni do třetího koše spolu s Rusy, Rumuny a Chorvaty, které nechali pod sebou v tabulce čtvrté kvalifikační skupiny. Právě těmto celků se tedy na konci března s jistotou vyhnou. Naopak je nemine jeden z gigantů z prvního koše, kde číhají Francouzi, Španělé, Němci nebo Angličané.

Rozdělení do losovacích košů 1. Španělsko (koeficient 40.620), Francie (38.490), Německo (37.147), Anglie (36.846) 2. Itálie (36.361), Dánsko (36.088), Portugalsko (35.863), Nizozemsko (32.686) 3. Rumunsko (32.198), Chorvatsko (31.902), ČR (29.648), Rusko (29.162) 4. Švýcarsko (28.059), Island (26.071), Slovinsko (25.851), Maďarsko (21.318)

Právě s nimi by rád změřil síly třeba záložník Pavel Bucha. „Mají hráče, které už nějakou dobu sleduju a obdivuju. Třeba Hudson-Odoi z Chelsea, Nketiah z Arsenalu, Bellingham z Dortmundu nebo hráči z Norwiche. Hrozně by mě zajímalo, jak bychom v takové konfrontaci obstáli," tvrdil v nahrávce od FAČR stabilní člen základní sestavy Lvíčat.

Právě Albionu mají Češi co oplácet, před čtyřmi lety s ním v semifinále ME devatenáctek vypadli po gólu z třetí minuty nastavení. V základní sestavě tehdy nechyběli Chaluš, Sadílek, Havelka, Holík, Lingr, Šašinka nebo brankář Jedlička. „Bude i záležet, jakou nominaci vytvoří, spousta kluků už nastupuje za áčko," připomněl Bucha, jenž se těší na první velký turnaj v kariéře.

Michal Sadílek, jenž hostuje v Liberci z PSV Eindhoven, si už bezprostředně po postupu přál Nizozemce. Jeho parťák ze Slovanu a kapitán Lvíčat Matěj Chaluš by zase uvítal do skupiny domácí Maďary. Žádné speciální přání naopak nevyslovil trenér Karel Krejčí. „Abych byl upřímný, tak před losem ani žádné zvláštní přání nemám. Pro nás je velkou ctí, že na Euru můžeme být. Čtvrtek nechávám osudu a moc se tím nezaobírám, protože to stejně ovlivnit nemůžu," řekl na webu fotbal.cz.

„Jedno přání ale vlastně mám. Chtěl bych mít skupinu, která bude dostupná pro naše fanoušky, abychom hráli co nejblíž České republice a oni nás mohli podpořit přímo na šampionátu. V první části kvalifikace jsme v našich domácích zápasech měli od našeho fanklubu skvělou podporu a určitě by nám to pomohlo i na mistrovství. Stejně jako od našich rodin. Takže z toho logicky vyplývá i přání, aby se Euro uskutečnilo i s fanoušky na stadionech," doplnil 51letý kouč.

České tipy na složení základní skupiny ME: Trenér Karel Krejčí: Německo, Itálie, ČR, Maďarsko Záložník Pavel Bucha: Anglie, Itálie, ČR, Maďarsko Záložník Ondřej Lingr: Anglie, Itálie, ČR, Island Obránce Ladislav Krejčí: Francie, Portugalsko, ČR, Maďarsko Obránce David Zima: Francie, Portugalsko, ČR, Island

V interní týmové tipovací soutěži přesto protivníky zatipoval. Svým svěřencům určil do skupiny Německo, Itálii a Maďarsko. „Ale to není můj výmysl, vybírala to manželka. Jsem zvědav, jestli někoho trefí," smál se.

Před čtyřmi lety v Polsku se čeští mladíci utkali v základní skupině s pozdějšími vítězi Němci, Dány a Italy. S jediným triumfem nad squadrou azzurou nakonec zůstali ve skupině poslední a do semifinále se neprobili.