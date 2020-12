Cesta na EURO? Trnitá! Ve správný čas jsme zabrali, hřeje kapitána Lvíčat

Po čtyřech letech se znovu konfrontují s nejlepšími týmy Evropy. V konkurenci nadupaných Chorvatů, nebezpečných Skotů i Řeků ovládli fotbaloví reprezentanti do 21 let kvalifikační skupinu a na konci března vyrazí do Slovinska na vysněný šampionát. Povedené tažení nakonec Lvíčatům vyneslo i třetí místo v Kolektivech roku.