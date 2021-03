Mistrovství Evropy ve fotbale do 21 let, které se poprvé v historii koná na půdě dvou zemí, se mělo původně odehrát v červnu, přesunuté Euro 2020 však přimělo vedení UEFA k radikálnímu rozhodnutí - ME do 21 let se odehraje ve dvou fázích. Zápasy základních skupin se hrají 24.-31. března, play-off evropského šampionátu diváci uvidí 31. května až 6. června.