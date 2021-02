České fotbalistky si zahrají baráž o postup na mistrovství Evropy

Český celek dokončil kvalifikaci už v minulém roce a s napětím čekal, jak dohrávka skupiny D dopadne. Reprezentantky potřebovaly, aby Polky získaly na hřišti jasného favorita maximálně bod. Remízou nečekaně skončil první vzájemný duel. Španělky však k odvetě i s jistotou postupu přistoupily naplno a zvítězily hladce 3:0.

Český tým se díky tomu dostal mezi šest celků, které si zahrají baráž. V play off budou Portugalsko, Rusko, Ukrajina, Severní Irsko a Itálie nebo Švýcarsko. Soupeře se Radovy svěřenkyně dozvědí 5. března při losování v Nyonu, baráž se hraje v první polovině dubna. Na šampionát, který v roce 2022 hostí Anglie, dosud postoupilo devět vítězů kvalifikačních skupin a tři nejlepší týmy z druhých míst.

Na závěrečném turnaji ještě ženská reprezentace nikdy nestartovala. Baráž si doposud zahrála dvakrát a v obou případech prohrála s Itálií. "Doufáme, že budeme v baráži úspěšné. Je to velký sen. Už jsem zažila dvě ME do 17 let, ale pro ženy by to bylo poprvé. Zapsaly bychom se do historie a byl by to obrovský úspěch. Moc si vážím, že bych mohla být součástí tohoto úspěchu, pokud se to podaří," uvedla pro web FAČR útočnice Gabriela Šlajsová.