Celje šampionátem žije. Stadion? Tepličáci by byli asi nadšení, usmívá se Jarošík

Jak Slovinci vnímají ME?

Nevím, jak v jiných městech, ale v Celje je znát, že se tu bude konat mistrovství Evropy jedenadvacítek. Všude jsou reklamy. Stadion se trochu čistil, natíral, instalovali se i nové sedačky a lavičky. Do míst, která byla rozbitá, se dávala nová tráva. Posledních deset dnů jsme tam měli zákaz chodit a trénovat.

Celje šampionátem žije?

Klub určitě. Akorát úplně nevím, jak lidi, protože do města moc nechodím, jsem pořád někde zavřenej. Fakt obrovská škoda, že diváci na tribuny nemohou. Hrozně mě to mrzí i za rodiče. Syn se jim dostane na takhle důležitej turnaj a nikdo z nich se nemůže přijet podívat a užít si to společně, jako jsem to měl před lety já.

Turnaj se tedy ve městě hodně propaguje?

Ano, reklama se tam opravdu dělala dlouhodobě. Někteří naši hráči, kteří figurovali v širší nominaci, točili spoty. Na ulici žonglovali s balonem, dělala se videa, umisťovaly se fotky na Instagram. Posledních asi deset dnů se mistrovstvím tady fakt žije.

Česká fotbalová reprezentace do 21 let před odletem na mistrovství Evropy hráčů do Slovinska.

FAČR

V jakém stavu je trávník?

Od ledna, kdy jsme se vrátili ze soustředění, funguje vytápění. Tráva je v dobré kondici. Musím ale zase říct, že jsou velký rozdíly mezi naší trávou a třeba hřištěm v Mariboru nebo Lublani, kde jsme hráli.

V čem?

Tam je takový anglický, rychlý, krátko střižený... U nás je tráva trochu jiná, ale v dobrém stavu. Samozřejmě obrovskej rozdíl, když trénujete na suchém nebo zapískovaném hřišti a pak hrajete na tak rychlém place, který má zmiňovaná Maribor nebo Lublaň. Když se ještě poleje vodou... Přihrávka prostě jede a člověk balon ani nechytí. Ale tráva je v Celje hustá, nechávají ji poslední dny uležet, starají se o ní dobře. Hřiště bude v pohodě, určitě nebude problém. (úsměv)

Stadion s kapacitou 13 tisíc diváků je laděný ve žlutomodrých barvách. Působí na vás útulně?

Je hezký, příjemný, jeden z největších ve Slovinsku vůbec. Kdyby sem přijeli Tepličáci, byli by asi nadšení (smích). Ale zase musím říct, že se mi strašně líbil nedávno stadion, na kterém hraje domácí zápasy Olympija Lublaň. Náš stadion není špatnej, ale tenhle v Lublani je přece jenom trochu jinde. Stavím ho výš. Ochozy jsou blíž k trávníku. Kdyby tam bylo plno, byla to pro všechny úplná fantazie.