Góly? Do skupiny jsem si schoval minimálně tři, culí se lídr Lvíčat ze Sparty

Kolik gólů jste si schoval na EURO?

Do skupiny minimálně tři (úsměv).

Úvodní duel s Italy hodně napoví o našich postupových ambicích. Přikládáte mu tedy velkou důležitost?

Za mě opravdu extrémně důležitej, protože jsme si vědomi kvalit Itálie i Španělska. Pokud chceme postoupit dál, musíme v minimálně dvou utkáních zvítězit. Chtěl bych to mít co nejrychleji z krku a první dva zápasy vyhrát, což by byl nejkrásnější scénář.

Lvíčata již dorazila do Slovinska 🛬 #u21euro pic.twitter.com/XbZsGiKgIx — Česká fotbalová reprezentace (@ceskarepre_cz) March 22, 2021

Vládne v mužstvu napětí?

Vnímám ho, ale je spíš pozitivní. Převládá natěšenost než nervozita.

Soupeře jste studovali, co od něj na hřišti čekáte?

Trenéři nám v pondělí nastínili jejich defenzivu, dneska nás čeká příprava na další jejich fáze. Určitě kvalitní soupeř, směrem dozadu dobře organizovanej a silnej na míči.

Mezi opory squadry azzury patří záložník Tonali a útočník Colombo z AC Milán. Proti oběma borcům jste si zahrál se Spartou v Evropské lize, jak na ně vzpomínáte?

S Tonalim jsem si vyměnil dokonce dres (úsměv). Těším se na ně, jsou to kvalitní hráči a o to tom to tady je, abychom se právě s těmito kluky potkali na hřišti a rozdali si to s nimi o postup. Jejich sílu vnímáme, my máme ale cíl jasný.

Když se dva Krejčí radují... Trenér Karel se svěřencem Ladislavem po kvalifikační výhře v Chorvatsku.

FAČR

Dres si s nimi vyměníte i po středečním zápase?

Ne, reprezentační dres s mým jménem ještě nemám. Takže je všechny tady poberu a odvezu do Brna. (úsměv)

Co pro vás znamená účast na tomto turnaji?

V celém ročním cyklu jsme bojovali proto, abychom se sem dostali. Jsme za to moc rádi a nechceme, aby to byl poslední sraz. Budeme se rvát každý zápas do poslední chvíle, abychom si zahráli vyřazovací fázi. Před sezonou byl tohle jeden z mých tří cílů.

🎥🇸🇮 Představujeme Slovinsko, jednu z pořádajících zemí #u21euro a město Celje, kde lvíčata v následujících dnech čekají souboje v základní skupině B. pic.twitter.com/5cp8K3T0KW — Česká fotbalová reprezentace (@ceskarepre_cz) March 22, 2021

Během dvou dnů musíte přepnout hlavu z klubových povinností na reprezentační režim. Jak je to složité?

Paradoxně se mi v tomhle systému hraje nejlíp. Když jdou zápasy rychle za sebou, nemusíte tak dlouho přemýšlet, co se stalo v minulém zápase. Samozřejmě v neděli jsme hráli ligu, v pondělí jsem se ještě necítil dobře. Ale maséři a fyzioterapeuti dělají maximum, aby nás dali dohromady. Takže už budeme úplně ready.

Probírali jste s trenérem Krejčím, jestli s vámi znovu počítá na místo stopera?

S trenérem jsem mluvil, nějaký návrhy už padly, máme ještě před sebou jeden trénink. Pobavíme se o tom ještě. Budu hrát tam, kde nejvíc pomůžu týmu.

Ladislav Krejčí ze Sparty Praha během utkání s Bohemians Praha.

Vlastimil Vacek, Právo

Vnímal jste názor některých lidí, kteří zpochybnili některá jména v nominaci?

Dostalo se to ke mně přes spoluhráče. Překvapuje mě, že se k tomuhle někdo vůbec může vyjádřit a něco zpochybnit. Kdo sledoval celou kvalifikaci a viděl, kdo měl jakou vytíženost, kdo týmu jak pomohl... Samozřejmě taky bych byl naštvanej, kdybych měl dobrou formu a blížilo se EURO, jenže to se muselo nějak vybojovat. Tým, o kterém se pořád všichni baví, že se dostal na ME, se nemůže jenom tak rozplynout. Nominace je rozhodnutí trenéra, který ji má na bedrech. A za mě je správné.

Při svém posledním vystoupení na ME jedenadvacítek před čtyřmi lety porazil český tým Italy 3:1, jeden z gólů tehdy vstřelil váš spoluhráč z Letné Trávník, na lavičce seděl Juliš. Bavili jste se o tom?

S klukama jsme jejich jedenadvacítky probírali, ale přímo o tomhle zápase zmínka nebyla. K žádnému popichování s nimi tedy nedošlo. Ale doufám, že na ně minimálně navážeme.

Ze Sparty se probojoval na českou soupisku pro ME také talentovaný stoper Martin Vitík, vzal jste si ho pod křídla?

Ne, přišel i do áčka sám a nikdo ho neměl pod křídly. Je zvyklej. Je velkej profík, i když mu je osmnáct, nemám o něj starost. Není odřízlej. Všichni hráči si jsou vědomi jeho kvalit, které prokazuje. Nemám o něj strach.

Co vám říkal před cestou do Celje spoluhráč Hložek, který se vrátil po dlouhém zranění na trávník až nedávno a na turnaj nakonec nejel?

Popřál, ať nám to vyjde. Byl samozřejmě smutný, že nemůže jet. Ale pro jeho rekonvalescenci a budoucí program si myslím, že to bylo správné rozhodnutí.

Po příjezdu na hotel jste vklouzli do „bubliny" se striktními pravidly. Tedy na trénink, na zápas a zpět. Z tohoto režimu samozřejmě radost vůbec nemáte...

Je to nepříjemný, ale stejný režim trvá už přes rok, takže ho nějak extra už nevnímám. Když jsme jezdili na poslední srazy třeba při kvalifikaci v Řecku, bylo to podobný...