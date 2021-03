Španělé po remíze láteřili, že se kvalifikace hraje bez videa

Španělští fotbalisté si po čtvrteční remíze 1:1 s Řeckem stěžovali na to, že se zápasy kvalifikace mistrovství světa hrají bez videorozhodčího (VAR). Domácí hráči po utkání v Granadě tvrdili, že po zhlédnutí záznamu by rozhodčí Marco Guida určitě odvolal pokutový kop, z kterého kapitán hostů Anastasios Bakasetas v 57. minutě vyrovnal.

Obránce Iňigo Martínez, který o poločase vystřídal Sergia Ramose, po odehrání míče ve skluzu trefil Jorgose Masurase do holeně. "Doopravdy se zlobím, s VAR by to nebyla remíza. Taky je divné, jak to rozhodčímu dlouho trvalo, než zapískal," prohlásil zadák Bilbaa.

Favorit tak hned na startu bojů o postup na MS do Kataru nečekaně ztratil body. "Vůbec to na penaltu nevypadalo, tohle by se prostě s videem nikdy nemohlo stát," řekl útočník Marcos Llorente. Na druhé straně svěřenci Luise Enriqueho v kvalifikaci neprohráli už 58. duel v řadě.