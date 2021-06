Hvězdy United? Úplně normální lidi, říká brankář Lvíčat. De Gey mu bylo líto

Na ME v Celje jste figuroval v roli brankářské trojky, jaká to byla pro vás zkušenost?

Super. Osahal jsem si to, kluci měli skvělou partu. Škoda že skupina nedopadla výsledkově tak, jak bychom si představovali. Zkušenost pro mě ale opravdu velká. Jsem rád, že jsem byl v nominaci a mohl nasát atmosféru finálního turnaje. Moc jsem si to užil. Věřím, že se nám podaří aspoň stejný úspěch jako v minulé jedenadvacítce.

Ve čtvrtek končí v Hluboké nad Vltavou čtyřdenní soustředění nového reprezentačního týmu do 21 let, který v září vstoupí do kvalifikace ME 2023. Jak kemp probíhal?

Jde tady spíš o takové osahání. Poznáváme se, zvykáme si na sebe, ukazujeme různé principy na tréninku, co bychom měli hrát.

Jste natěšený na zářijový start kvalifikace, v němž se utkáte doma se Slovinskem a Albánií?

Určitě. Pro mě je čest reprezentovat zemi, takže jsem vždycky rád, když jedu na sraz. Čekají nás první zápasy, bude to pro nás takový test a doufám, že ho zvládneme.

Ve skupině vyzvete mimo jiné i Anglii, což je pro vás dost pikantní...

Ano, působím tam dlouho. Když mě trenér vybere a budu v zápase třeba zrovna v bráně, fakt si ho hodně užiju.

Jak jste prožíval nedávné finále Evropské ligy, v němž Rudí ďáblové proti Villarrealu nakonec v dramatickém penaltovém rozstřelu nedosáhli na trofej?

Velké zklamání, pro klub celkově. Jsou to už čtyři roky, kdy nezískal větší trofej. Jak říkal Bruno Fernandes, druhé místo se nikde nepočítá. Věřím, že příští sezona bude z tohoto hlediska lepší.

Brankář Manchesteru United David de Gea byl smutným hrdinou finále Evropské ligy.

Aleksandra Szmigiel, Reuters

Penalty se rozhodly až v 11. sérii, jak vám při exekucích bylo po těle?

Jsem velký fanoušek United, takže jsem neustále doufal, že vyhrajeme, ale bohužel někdy fotbal přináší taková zklamání. Černý Petr tentokrát vyšel na nás. Škoda, další sezona je ale za rohem, doufejme, že se otřepeme a v příští sezoně vyhrajeme nějakou trofej.

Soucítil jste s brankářem Davidem de Geou, který v 11. sérii zaváhal a United tak skončili v Evropské lize těsně pod vrcholem?

Bylo mi ho moc líto, ale jak jsem říkal, někdo si černého Petra vytáhnout musel a bohužel zrovna vyšel na něj. Strašná škoda, ale život jde dál.

Dovedl byste si sám sebe představit za pár let v podobné pozici?

Popravdě jo, jednou bych tam chtěl stát a být třeba tím, kdo kope rozhodující penaltu, ale to je hrozně daleko. Samozřejmě málokdy se stane, že se penalty dostanou až do jedenácté série a jde pak kopat i gólman. Teď to takhle vyšlo, bohužel David neproměnil.

Na podzim jste vůbec poprvé v kariéře nakoukl do dospělého fotbalu, když jste v rámci hostování působil v třetiligovém Swindonu. Jak půlroční misi zpětně hodnotíte?

Samozřejmě byl jsem zklamaný po půl roce, jak to dopadlo, že jsem se musel vrátit do svého klubu, ale postupem času beru štaci jako velkou zkušenost. V League One jsem odchytal 18 utkání, což není na začátek úplně špatné. Hodně jsem se tam toho naučil.

Brankář Matěj Kovář na stadionu třetiligového Swindonu Town.

Swindon Town FC

Co vám angažmá úplně nejvíc dalo?

Zmiňované zkušenosti! V klubu se udála spousta věcí, které bych jako jedenadvacetiletý kluk neočekával a s nimiž jsem se do té doby nesetkal, takže mě to určitě pomohlo psychicky. Samozřejmě je velký rozdíl přechod z juniorky do dospělého fotbalu. Všechno je jinačí.

Tým coby nováček League One nakonec sestoupil zpátky do čtvrté ligy. Proč se sezona nepovedla?

Ze začátku jsme nehráli vůbec špatně, po třech kolech jsme měli šest bodů, což nebylo vůbec špatné na mužstvo, které postoupilo ze čtvrté ligy do třetí. Jenže pak bohužel odešel trenér Wellens a už se to trochu bouralo jako domeček z karet. Klub měl ambice, jenže se vyskytly určité finanční potíže. Tohle šlo ale mimo mě, já se spíš soustředil sám na sebe a svůj výkon, ale říkám, je to škoda, protože si myslím, že by si Swindon zasloužil hrát League One.

Soutěž hrály celky, které v minulosti nastupovaly v Premier League, ať už Sunderland nebo Hull, proti kterému jste chytal. Jak velký to byl pro vás zážitek?

Právě v zápase proti Hullu jsme po dlouhé době doma vyhráli (2:1). Byl to skvělý zážitek. Dotahovali jsme z 0:1, byl to můj nejlepší zápas během celého půl roku.

Swindon chtěl hrát konstruktivně, naplnilo se v tomto směru vaše očekávání?

Za trenéra Wellense určitě. Jasně občas jsme si pomohli nějakým nákopem, ale spíš jsme se snažili hrát fotbal s konstruktivní rozehrávkou, což mi sedělo. Ale když odešel a nastoupil Ir Sheridan, naše taktika se trochu změnila. Nebylo to už to, co by mi vyhovovalo.

Hostování mělo původně trvat celou sezonu, proč jste se v lednu vrátil na Old Trafford?

Bylo to rozhodnutí moje a klubu, a asi to byl správný krok. United chápali, že hostování mi už nic nedá a že mi spíš škodí, takže bude lepší, když se vrátím zpátky. Trochu se zklidním a dám si hlavu do pořádku. S trenéry v Manchesteru jsme si řekli pár věcí, ukázali mi sestřih utkání z celé mojí půl sezony. Celkově jsme si to rozebrali, což mi určitě taky pomohlo. Bylo super, že lidi to neberou jako neúspěch, ale spíš zkušenost, která mě může pomoct.

V Manchesteru jste na jaře chytal za tým do 23 let, jak často jste trénoval s áčkem?

Pravidelně, de facto furt! Za U23 jsem jenom chytal zápasy.

Probíral jste s Davidem de Geou a dalšími hráči v United vaše působení ve Swindonu?

Když jsem se vrátil do Manchesteru, viděli, že to není úplně ono. Říkali mi, jaké mají oni zkušenosti. Co zažívali, když šli ven, což mi taky hodně pomohlo.

United mají kádr napěchovaný velkými jmény. Nemají někteří hráči hvězdné manýry?

Ne, jsou to úplně normální kluci, jenom prostě hrají za United (úsměv). Nevidím tam jinak vůbec žádný problém. Jsou to úplně obyčejní lidi.

Útočník Manchesteru United Marcus Rashford

Kacper Pempel, Reuters

S Manchesterem máte kontrakt ještě na příští sezonu. Rád byste na podzim zase zamířil někam na hostování?

Určitě. Ve Swindonu to byla velká zkušenost. Namotivovalo mě to a rád bych šel zase někam hrát a dokázat, že si šanci mezi dospělými zasloužím a do United patřím a případně si v Manchesteru vybojoval novou smlouvu.