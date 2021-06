Skotskem Peškova pohádka začala, stejným sokem pokračuje. Šel jsem si za tím celou sezonu, těší se novopečený sparťan

„Už je to tady, očekávání jsou velká, těším se," přiznal 27letý záložník, který proti Skotsku před tři čtvrtě rokem jako debutant zazářil. Ten zápas si pamatuje dobře. Reprezentační áčko před utkáním se Skoty v Lize národů odstavil covid. Rezervní tým narychlo seskládaný z hráčů z domácí ligy pak v Olomouci padl 1:2.

„Bojovali jsme a jako tým jsme to zvládli dobře, bylo tam hodně hráčů z naší první ligy a do zápasu jsme šli po jednom tréninku. Dali jsme gól, ale Skotové ukázali svou sílu a dali dva," vzpomenul Pešek.

Právě on byl autorem jediného českého zásahu. „Ten gól mi pomohl dostat se do nominace. Využil jsem tuhle covidovou příležitost, jak nejlépe jsem mohl. Měl jsem pak obrovskou motivaci dres národního týmu obléknout znovu, šel jsem si za tím celou sezonu a jsem rád, že teď jsem tady," přiznal záložník, který v uplynulé sezoně zářil v dresu Liberce.

Může mu trefa proti Skotům pomoci na hřiště i v pondělí v Hampden Parku? „Záleží na trenérovi. Je tady velká konkurence. Uvidíme, ale když budu na hřišti, nechám tam maximum a uvidíme, co z toho bude," dodal Pešek, jenž se v generálce na turnaji s Albánií blýskl asistencí na třetí český gól. Za 92 minut za nároďák tak stihl branku a nahrávku.

„Jsem za to strašně rád. Vždy se chci v zápase ukázat v tom nejlepším světle, a když mi to vyjde a zapíšu se i do statistiky a pomůžu tím týmu, jsem rád. Jen doufám, že v tom budu pokračovat," poznamenal.

Ví, že partu kouče Jaroslava Šilhavého na úvod snadný soupeř nečeká. Naopak, možná půjde o klíčový duel skupiny D. Ostatně český tým se Skotskem poslední tři vzájemné duely prohrál. „Připravujeme se na ně důkladně. Je vidět, že se zvedli a v posledních zápasech ukazují, že nás nic lehkého nečeká. Mají velkou kvalitu, extrémně rychlé hráče na levé straně a dobrý přechod do útoku. Na to si musíme dát pozor," vyjmenoval.

Jak velkou výhodu podle něj soupeř bude mít díky domácímu prostředí? „Možná to nějakou výhodu znamenat bude, ale už jsme tam hráli, známe to tam. Je jen škoda, že tam nebudou diváci. Máme skvělé fanoušky, kteří nás podporovali. Musíme hrát za ně, i když nám budou fandit jen z domova," poznamenal.

Jakub Pešek během přípravného utkání s Albánií.

Vlastimil Vacek, Právo

Velké téma je na Ostrovech momentálně pokleknutí před zápasy jako gesto proti rasistickým projevům. Pokleknou i čeští reprezentanti? „To jsme ještě s týmem neřešili, budeme se tím zabývat před zápasem a uvidíme. Žádné zprávy o tom zatím nemám," vysvětlil Pešek, který po sezoně z Liberce přestoupil do Sparty. „Jsem rád, že se přestup vyřešil takto rychle, mám čistou hlavu a můžu se soustředit jen na šampionát. Na Spartu se těším, ale na to bude čas až po EURO," přiznal.

O rok odložený turnaj startuje již dnes, a přestože se Češi připravují v Praze a do Glasgow odlétají až zítra, sváteční okamžik na ně i tak doléhá. „Těšíme se moc. Bude to velký turnaj, panují velká očekávání. Start turnaje budeme s kluky určitě sledovat a těším se na to," přiznal, že si s parťáky zahajovací zápas Itálie s Tureckem ujít nenechá.

Je to další zpestření izolace, ve které musí čeští fotbalisté kvůli covidu v průběhu mistrovství žít. „Je to těžké, ale musíme to zvládnout. V bublině máme skvělé podmínky, hrajeme ping-pong, máme play stationy, k dispozici je hodně aktivit. Užíváme si to. Jen je škoda, že rodiny na nás čekají doma, ale taková je doba, s tím nic neudělám," řekl.

Konkrétně na něj čeká snoubenka Aneta Odvárková, kterou si měl podle původního plánu právě zítra čtvrt hodiny po poledni nedaleko Liberce vzít za manželku, ale svatbu o měsíc kvůli pozvánce na EURO odložil. „Užijeme si to za měsíc," dodal. Ovšem jen v případě, že s parťáky nepostoupí do semifinále. A o tom napoví už pondělní zápas se Skotskem.