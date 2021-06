Není mezi námi nikdo, kdo by rád prohrával, vyvrátil Darida spekulace, zda český tým kalkuluje nad soupeřem

Fotbalový národ počítá, kalkuluje a spekuluje, jaký výsledek by byl v úterním závěrečném duelu ve skupině pro českou reprezentaci nejlepší, přičemž fanoušci už pochopitelně myslí na osmifinále a soupeře, s nímž se tam Šilhavého výběr potká. „Výhru nad Anglií nebrat. A remízu také ne,“ trnou při představě, že by se v prvním kole vyřazovací turnajové fáze postavil Čechům do cesty někdo z trojice Německo, Francie, Portugalsko. „V našem mužstvu ale není nikdo, kdo by rád prohrával,“ utnul před tréninkem ve Wembley Vladimír Darida mínění, že hráči kalkulují podobně jako fanoušci.

„Rádi bychom vyhráli. Zápas i skupinu. Pokračovat na šampionátu na nádherném stadionu ve Wembley by bylo skvělé," potvrdil kapitán české reprezentace Darida ještě před tím, než se vydal za spoluhráči na předzápasový trénink v londýnském fotbalovém chrámu, že si rozhodně nezatěžuje hlavu tím, jaký protivník by byl v osmifinále přijatelný, a tudíž i schůdný.

„Angličanům to zatím na šampionátu neklape tak dobře, jako v kvalifikaci, takže bychom toho rádi využili. A to přesto, že domácí jsou pořád extrémně silným soupeřem s hvězdami v základní jedenáctce. Máme ale postup ve svých rukou, takže budeme rádi, když si ho uhrajeme sami a nebudeme se muset dívat na ostatní týmy. A s tím také do zápasu půjdeme."

Prostě paralela se slovy reprezentačního kouče.

„Před turnajem jsme se bavili o tom, zda by tři body mohly na postup ze skupiny stačit. Teď máme čtyři a pořád ještě nevíme, zda stačit budou. Ale když zvládneme zápas s Anglií, nemusíme se ohlížet na ostatní skupiny a výsledky," dal Jaroslav Šilhavý jasně najevo, jak zrádné by mohly být úvahy, že vzhledem k osmifinálovém soupeři by bylo lepší v úterý v noci s domácí Anglií prohrát a propadnout se v tabulce na druhou či třetí příčku.

Výhra totiž jeho týmu garantuje první místo v tabulce, remíza rovněž.

Angličtí fanoušci ve Wembley během zápasu se Skotskem.

Frank Augstein, ČTK/AP

„Když předvedeme podobný výkon jako v kvalifikaci o EURO v Praze, kde jsme Anglii porazili, můžeme mít zase šanci potrápit velkého favorita, kterým Anglie bezesporu je. A v mých očích nejen favorita naší skupiny, ale celého mistrovství Evropy," připomněl Jaroslav Šilhavý respekt a pokoru vůči soupeři, vlastnosti, které svým svěřencům vštěpuje a na tréninku ve Wembley jim je znovu připomínal.

Český národní tým se do Londýna přesunul z Prahy nakonec až v pondělí a pochopitelně využil možnosti absolvovat předzápasový trénink na stadionu, kde se bude hrát i semifinále a finále EURO.

„Hráči samozřejmě dobře vědí, kolik je výhra nad Anglií stála sil, jak pracovali a museli být zodpovědní: I tak jim to znovu připomenu a věřím, že si to vezmou k srdci a odehrajeme dobrý zápas," netajil Šilhavý, že má k hráčům nachystanou motivační promluvu.

Zamyšlený Jaroslav Šilhavý během utkání s Chorvatskem na EURO.

Petr David Josek, Reuters

Jakou jedenáctku do utkání pošle, to pochopitelně neprozradil. Potvrdil ale, že žádné zranění či snad zdravotní problémy žádného z hráčů nelimitují, takže má z čeho vybírat.

„O složení mužstva a případných změnách se bavíme denně. I s hráči. Ke změně může dojít, i když nevím, zda zrovna v úterý proti Anglii. Věřím ale, že úterní střetnutí nebude naším posledním vystoupením na šampionátu. Přijdou další zápasy, a i prostor pro další hráče," je reprezentační kouč přesvědčený, že putování jeho týmu mistrovstvím Evropy bude pokračovat.

A nespekuluje přitom, zda by bylo výhodnější postoupit z druhé či třetí příčky, nebo skupinu vyhrát.