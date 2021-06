Češi zatím nalétali během šampionátu přes 7,5 tisíc kilometrů, na palubě jim čas krátilo Člověče, nezlob se

Nestěžují si, nebědují, nenaříkají. Natož aby hořekovali nad transfery a leteckými přesuny, které únavu ze zápasu samozřejmě umocňují. „Je to realita, s níž se prostě musíme vyrovnat,“ pragmaticky přijímá situaci, jež během EURO nastala, kapitán české reprezentace Vladimír Darida. Namísto v Edinburghu totiž zůstali fotbalisté v Praze a hned třikrát během základní skupiny putovali na Ostrovy. Dvakrát do Glasgowa k zápasům se Skotskem a Chorvatskem, jednou do Londýna k duelu s Anglií.

Jen během základní skupiny tak Češi nalétali 7 578 kilometrů.

„Ono nejde ale jen o dvě hodiny ve vzduchu na palubě letadla, což konkrétně obnášela cesta do Glasgowa. Nějakou dobu před odletem musíte být na letišti, pak se čeká, než vyjede bagáž, následuje transfer do hotelu. Ze dvou hodin je jich rázem čtyři nebo pět," vypočítával nejlepší střelec českého týmu Patrik Schick po návratu z Glasgowa po utkání s Chorvaty, co šampionátové cestování obnáší.

Pro něho o to strastiplnější, že se vracel s rozbitým nosem, a proto pořád ještě trochu omráčený.

Český útočník Patrik Schick po faulu od Chorvata Dejana Lovren.

Petr David Josek, Reuters

„S plným nosem, co jsem měl, jsem se to snažil zaspat. Moc to ale nešlo... Létání nemám moc rád a při návratu do Prahy to s námi pěkně házelo," popisoval, že ani krátké letecké přesuny nejsou vždy idylické.

I proto se hráči snažili ukrátit si čas, jak to jen šlo. „Kluci většinou hrají Člověče nezlob se, prakticky furt," prozrazoval Schick nejoblíbenější zábavu.

Ani on si však na základnu v Praze slovem neposteskl.

„Cestovat musí většina týmů, takže si skutečně nestěžujeme. Jsme raději v Praze, kde se můžeme připravovat v klidu," svěřuje se.

Angličan Kyle Walker pomáhá na nohy Vladimíru Daridovi.

Andy Rain, Reuters

„Nedá se nic dělat, i když ani já nemám létání dvakrát v oblibě. Turbulence, vzlety, přistávání, to mi moc dobře nedělá, ale poprat se s tím musím, jako ostatní," přidává Lukáš Masopust. „Máme ale dokonalý servis, abychom měli během transferů a přeletů o největší pohodlí a aby i odbavení probíhalo všude co nejrychleji."

„I speciál, se kterým k zápasům létáme, je větší než je obvyklé, takže v tomto směru si stěžovat nemůžeme. Spíš naopak," kvitoval Vladimír Darida, jeden z těch, co létání nemá také v lásce.

A teď ještě navrch odskočení do Budapešti k osmifinálové partii s Nizozemskem, což činí úsměvných 920 kilometrů vzduchem tam a zpátky.

Celkem tedy český celek nalétá 8 498 kilometrů.

Ta pravá cestovatelská anabáze by ho teprve čekala. To v případě, že by v neděli vyřadil v Budapěsti Nizozemsko a prodral se do čtvrtfinále. Šampionátový pavouk by totiž poslal Čechy do Baku proti vítězi duelu Wales - Dánsko.

Do ázerbájdžánského hlavního města je to vzduchem 2 592 kilometrů, takže z Šilhavého týmu by se díky cestě do Asie a nazpět do Prahy čítající 5184 kilometrů stal rázem jeden největších harcovníků mistrovství Evropy.