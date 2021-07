Eriksen je srdcem našeho týmu, hrajeme za něho, netají trenér Dánů, co jeho tým motivuje

Jednu obrovskou motivaci čtvrtfinálový soupeř české reprezentace má. Příběh Christiana Eriksena, který v prvním utkání na turnaji proti Finsku na trávníku zkolaboval a lékaři mu zachránili život. Devětadvacetiletý Eriksen poté podstoupil operaci, při níž dostal přístroj na hlídaní srdečního rytmu. „Hrajeme pro něho a za něho. On je srdcem našeho týmu, on nás inspiruje, abychom dali do zápasu všechno,“ netajil trenér dánského mužstva Kasper Hjulmand, že za Eriksena a celé Dánsko budou bojovat jeho svěřenci dnes v Baku v utkání proti Čechům.

Čtvrtfinálová partie vašeho týmu s českou reprezentací je provázena řadou invektiv, mnohými experty je označována jako čtvrtfinále outsiderů. Co byste jim odpověděl?

Že fotbal je především o týmové práci a obě mužstva, která se v Baku utkají, týmovou práci vyznávají a je jejich největší zbraní. Navíc jde o dva skvěle trénované a připravené celky. V tomto směru se můžeme srovnávat. Proto jsem přesvědčen, že nabídneme vymikající zápas, v němž obě mužstva potvrdí, že mezi posledních osm prošla právem.

A ke všemu bude pro obě mužstva určitě obrovskou motivací vidina do semifinále...

My bereme motivaci všude, kam se podíváme. Nejdeme za postupem pro sebe, ale pro celé Dánsko. Tak daleko jsme došli hlavně proto, že cítíme podporu a energii celé naší země. Máme proto dva sny - vyhrávat a zároveň rozdávat radost a inspirovat.

Dánský kouč Kasper Hjulmand má před zápasem s Českem obavy

Handout, Reuters

Jenže Češi chtějí vyhrát také a jejich trenér Šilhavý dopředu hlásil, že jsou připraveni využít dánských chyb a postoupit.

Proto jsme se nachystali tak, abychom se chyb vyvarovali, i když v první řadě budeme hrát tak, jak hrajeme.

Ale chyby zákonitě přijdou.

My ale umíme případné chyby napravit. Víme, s čím soupeř přijde a jak si počíná a jsme na něho připraveni. Na jeho standardní situace také. Zatím se nám dařilo využívat během turnaje nevyrovnanosti a chyb soupeřů, protože umíme rychle zareagovat. Máme své zbraně, jako je mají i Češi.

Dánský fotbalista Kasper Dolberg oslavuje se spoluhráči gól v síti Walesu v osmifinále EURO.

Piroschka Van De Wouw, Reuters

Jaké mají?

Je to dobře strukturovaný, soudržný a organizovaný tým, který tvrdě dře a má k tomu skvělé individuality. Třeba třeba Patrika Schicka, kterého považuji za jednoho z nejtalentovanějších útočníků současnosti.

Nebude vás limitovat velké vedro, které v Baku panuje, když jste až dosud hráli v mnohem příznivějších klimatických podmínkách?

Vliv to mít bude. Na nás, stejně jako na soupeře, protože obě mužstva hrají intenzivně a ve vysokém tempu. Proto bude třeba v některých fázích zápasu zvolnit, což ovšem neznamená, že budeme méně agresivní. Důležité pro nás je i to, že máme na lavičce kvalitní hráče a pět střídání nám umožnuje je nasadit. Sahali jsme k tomu i v předchozích střetnutích v posledních dvaceti minutách a pokaždé, když přišli na hřiště, svou kvalitu prokázali.

Euforie dánských fanoušků! Jejich fotbaloví vyslanci na EURO prošli do čtvrtfinále-

Wolfgang Rattay, Reuters

V předchozích zápasech vás limitovala i zranění některých hráčů. Jak jsou na tom před čtvrtfinále?

Lékaři mi potvrdili, že jsou všichni fit a mohou nastoupit. A oni všichni hrát chtějí, což platí i pro Yussufa Poulsena.

Fotbaloví experti soudí, že k vzestupu vašeho týmu na šampionátu pomohlo všechno to, čím si musel projít. Že od chvíle, kdy přímo na trávníku hráči sledovali, jak Eriksen bojuje o život. hrajete beze strachu a že svoboda mužstvu prospívá.

Nevím, zda hrajeme bez většího strachu než jiná mužstva, ale já na nich v první řadě chci, aby cítili volnost a hráli, jak nejlépe umí. A hlavně beze strachu. Můj velký trenérský vzor Johann Cruyff říkal, že se strachem hrát nemůžete, protože pak ze sebe nevydáte to nejlepší. To teď chci od hráčů. Aby ukázali, kdo jsou oni a kdo my a dali do zápasu všechno.

I třeba za Christiana Eriksena...

Hrajeme pro něho a za něho. On je srdcem našeho týmu, on nás inspiruje, abychom dali do zápasu všechno.