Kouč Dánů popřel, že by si staré, potrhané triko oblékl do druhého poločasu z pověrčivosti

Dánská radost. Jannik Vestergaard, Thomas Delaney a Joakim Maehle slaví poté, co Dánsko vstřelilo druhý gól do české sítě ve čtvrtfinále EURO.

Český fotbalový útočník Patrik Schick see chystá oslavit svůj gól do sítě Dánska ve čtvrtfinále EURO.

Česká radost! Útočník Michael Krmenčík se raduje s Tomášem Součkem poté, co se do dánské sítě trefil Patrik Schick ve čtvrtfinále EURO.

Jak to tedy bylo? První poločas jste koučoval v bílém triku a štěstí jste i tak měli, když jste dali dva góly a vedli. Proč jste po přestávce na sebe natáhl černé? Měl jste tušení, že by se čtvrtfinále mohlo pro váš tým zkomplikovat?

Ale vůbec ne, protože já skutečně nejsem pověrčivý. To černé jsem na sebe natáhl jen proto, že o přestávce hráči přišli s tím, že když jsem v bílém, pletou si mě se spoluhráči. Takže jsem se chtěl odlišit.

Třeba na vás vyzráli, protože možná oni pověrčiví jsou a v magickou moc vašeho potrhaného trika věřili?

Pokud by tomu tak bylo, vyženu jim pověrčivost z hlavy.

Teď už můžete, když jste v semifinále a na nejlepší cestě zopakovat to, co svedli vaši slavní předchůdci v roce 1992, kdy dorazili na mistrovství Evropy jako náhradníci místo Jugoslávie, a nakonec se stali evropskými šampiony.

Teď jsme hlavně hrdí na to, že jsme se dostali do semifinále a našim fanouškům i všem lidem u nás doma v Dánsku jsme udělali radost a odvděčili jsme se jim za jejich podporu.

Euforie dánských fanoušků! Jejich fotbaloví vyslanci na EURO prošli do semifinále.

Wolfgang Rattay, Reuters

Však jich za vámi dorazilo do dalekého Baku pomalu pět a půl tisíce...

Jsou to skvělí fanoušci, doslova blázni, kteří si zarezervovali letenky a vstupenky. Dodali nám spoustu energie, takže jsme měli pocit, že jsme doma a stadion patří nám. Doufám, že ve středu jich přiletí do Wembley ještě víc.

Podporu vám dodávali nejen fanoušci, ale určitě i příběh Christiane Eriksena bojujícího ve vašem prvním zápase na šampionátu o život...

Vyhráváme a postupujeme i pro něho, protože on je srdcem našeho týmu. Byl jeho součástí, když jsme mužstvo budovali, je jeho součástí i teď, kdy nemůže být s námi. Myslím na něho pořád. I během zápasu si představuji, jak by bylo úžasné, kdyby s námi mohl být a kdybych ho viděl hrát. Proto tvrdím, že nás postup do semifinále se zrodil jeho zásluhou.

Dánská radost. Jannik Vestergaard, Thomas Delaney a Joakim Maehle slaví poté, co Dánsko vstřelilo druhý gól do české sítě ve čtvrtfinále EURO.

Valentyn Ogirenko, Reuters

Hráči tvrdí totéž...

Neuvěřitelné, jak se můj tým zachoval a jak se seknul po tom, co se v Kodani stalo. A jak se za nás postavil celý národ.

Postavil se za vás celý svět, který vám přeje, aby vaše cesta šampionátem pokračovala. Třeba až k titulu mistrů Evropy. Vnímáte to?

To proto, že lidé pochopili, co se v tu osudovou vteřinu stalo a jaké hodnoty jsou důležité v životě i ve fotbale. A také o čem je fotbal a na jakých hodnotách je založen. My jsme se stali jejich symbolem.

V zápase s českým týmem se to prokázalo...

Byl to velice obtížný zápas, jak jsme ostatně očekávali. Začali jsme dobře, dali jsme vedoucí gól a dělali na hřišti to, co jsme měli natrénované. Ale v druhé půli jsme měli trochu těžkosti. Nedokázali jsme posílat dopředu dlouhé přihrávky, nepřidali jsme třetí gól, jak jsme chtěli, Češi se dostali víc do hry a podali důstojný výkon. Musím před nimi smeknout, jak na nás tlačili. V minulých zápasech jsme vyhrávali pohodlně, teď jsme brali i těsný výsledek.

Dánská radost. Skórující Thomas Delaney se spoluhráči oslavuje gól, který vstřelil do sítě českého týmu ve čtvrtfinále EURO.

Dan Mullan, Reuters

Stál vás hodně sil a určitě i psychického vypětí...

V každém utkání chceme hrát hodně intenzivně. Útočně, a přitom se ale vracet. A útočně hrajeme, o čemž svědčí čísla a statistiky prokazující, že jen Itálie si počíná ofenzivněji než my. Proti Čechům nám ale intenzita chyběla a soupeř se nám vyrovnal, takže ke konci utkání jsme museli hodně bránit. Podstatné ale je, že jsme v semifinále a cestujeme do Wembley. I Eriksen tam s námi bude.

Aby vám pomohl k cestě do finále a titulu mistrů Evropy?

Cesta, kterou jsme ušli, je neuvěřitelná, ale máme cíl a chceme dojít co nejdál. Moje generace vyrostla ve stínu dánských hvězd z let 1986 a 1992 a teď můžeme jít v jejich šlépějích.