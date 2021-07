Potvrzeno. Vaclík má nové angažmá v Řecku

Největší úspěchy: čtvrtfinále ME 2021; vítěz Evropské ligy 2020; vítěz české ligy 2014, 3x vítěz švýcarské ligy (2015-17); vítěz Českého poháru 2014, vítěz Švýcarského poháru 2017; bronz z ME do 19 let 2008 a ME do 21 let 2011