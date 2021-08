Nominace do národního týmu? Je to další splněný sen, říká Havel

Havel v pondělí prodloužil s Plzní smlouvu do června 2024, o den později ho trenér národního týmu Jaroslav Šilhavý povolal na zářijové duely kvalifikace mistrovství světa s Běloruskem a v Belgii a následnou přípravu s Ukrajinou.

"Pocity jsou samozřejmě úžasné, je to další splněný sen, motivace do další práce. Obě věci," řekl Havel v nahrávce pro média od západočeského klubu. "Reprezentace je až příští týden, takže teď mě určitě zajímá Viktorka a čtvrteční postup. Nic jiného nechceme," doplnil krajní bek.

CSKA? Nebude to jednoduché, ví Havel

V Sofii očekává náročné utkání, přestože svěřenci kouče Michala Bílka v Plzni nepustili CSKA téměř k ničemu. "Prokázali velkou kvalitu, hlavně nahoře. Tam mají čtyři nepříjemné hráče a na ně si určitě budeme muset dát pozor. Nebude to jednoduché, ale doufám, že se s tím popasujeme," uvedl Havel, který v domácím zápase vstřelil úvodní gól.

Rekordní jednatřicetinásobní bulharští mistři budou spoléhat na podporu fanoušků, přestože Národní stadion Vasila Levského v Sofii nebude zcela zaplněný. "Úplně nevím, co od toho čekat, kolik lidí tam přijde. Myslím, že mají nepříjemné fanoušky, nebo aspoň tyhle národy jsou takové nepříjemné. Co vím, je tam atletická dráha, možná budou diváci trošku dál. Jsme dost zkušení, abychom to zvládli," prohlásil Havel.

"Bude potřeba znovu hrát jako tým, dát do toho všechno. Myslím, že na to máme a postup uděláme," dodal bývalý reprezentant do 21 let.