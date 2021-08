Vaclík předpovídá Janktovi ve Španělsku úspěch. La Liga mu bude sedět, tvrdí reprezentační jednička

V jaké rozpoložení jste dorazil z Řecka?

Cítím se v Olympiakosu skvěle. Nepostoupili jsme tedy do Ligy mistrů, což byl pro klub velký cíl. Nějaké dopady to mít bude. Mezi Champions League a Evropskou ligou, kterou budeme hrát, je velký rozdíl. Ale máme zajímavou skupinu, budeme chtít postoupit do jarní fáze. Věřím, že řecké angažmá splní, proč jsem se pro něj rozhodl.

Nechytal jste neúspěšnou kvalifikaci o Ligu mistrů. Proč?

Trošku mě tohle mrzelo. Na druhou stranu jsem ale chápal, že do prvních utkání po přestupu jsem nenastoupil. Připojil jsem se k novému mužstvu později, po EURO jsem měl krátkou dovolenou. Tým navíc vyhrával. Trenér se asi rozhodl správně.

Tomáš Vaclík během tréninku české reprezentace.

FAČR

Nechybí vám herní praxe?

Poslední dvě utkání jsem odchytal. Jasně, moje zápasová praxe není velká. Když ji ale srovnám například s kluky z West Hamu, Cufem (Coufalem) a Sukem (Součkem), není o moc nižší. Na sraz jsem přijel nachystaný jako na ty poslední.

Tomáš Vaclík děkuje fanouškům po výhře na Slovensku.

Vlastimil Vacek, Právo

Oproti EURO jste v brankářském týmu zbyl pouze vy. Není problém, že máte vedle sebe jiné parťáky, Jindřicha Staňka z Plzně a Filipa Mandouse ze Slovácka?

Scházíme se tak poprvé. Jindru jsem vlastně neviděl od doby, kdy odcházel ze Sparty do Evertonu. Jsem zvědavý, jak je na tom, co mi řekne, jak bude vypadat. S Filipem zkušenosti máme, víme, co od sebe čekat.

Kvůli nuceným absencím chybí oproti EURO 19 hráčů. Není na zamyšlení úprava termínové listiny?

Číslo absencí je enormní. Chybí kluci, kteří odehráli na šampionátu většinu zápasů. Například Patrik Schick, Vláďa Darida nebo Ondra Čelůstka. Co změnit? Těžko soudit. Hned po mistrovství Evropy se rozjela kvalifikační předkola evropských pohárů, příprava nebyla dlouhá. Termínovka je momentálně nabušená. Třeba Pedri z Barcelony odehrál za rok přes sedmdesát zápasů, musí si někdy oddechnout. Možná zvážit, jestli nehrát přáteláky, ale jen ostré zápasy.

Český brankář Tomáš Vaclík během utkání s Anglií.

Vlastimil Vacek, Právo

Absence se dotkly také obranné řady. Ze stabilní čtveřice z EURO vypadli dva hráči. Bude pro vás složité zvykat si na nové kvarteto před sebou?

Samozřejmě je ideální, když obrana hraje delší dobu ve stejném složení. Během pár dnů ale snad stihneme nacvičit herní situace natolik, abychom ve čtvrtek proti Bělorusku předvedli stoprocentní výkon.

Na evropském šampionátu stála česká ofenziva na útočníku Patriku Schickovi. Ale ani jeho se tento sraz netýká. Utrpí zásadně síla týmu?

Bude to prostě muset vzít na sebe někdo jiný. Dostat se přes Patrika v národním mužstvu je těžké, teď se otevře příležitost ostatním klukům, aby dokázali, že můžou hrát od začátku. Věřím, že kdo Patrika zastoupí, ukáže také velkou kvalitu.

Tomáš Vaclík ještě jako brankář Sevilly s trofejí pro vítěze Evropské ligy.

FC Sevilla

Nechybí naopak záložník Jakub Janko, který v létě přestoupil ze Sampdorie Janov do Getafe. Dával jste mu nějaké rady ohledně La Ligy?

Pro Sampiho je skvělé, že si může zahrát španělskou ligu. Pomohlo mu, že už v klubu nepůsobí trenér, který byl u mužstva tři roky. Jeho styl fotbalu by Sampimu nevyhovoval. S novým koučem mu to sedět. Podepsal dlouhodobou smlouvu, Getafe s ním počítá. Také hned druhý zápas po příchodu byl v základní sestavě, o víkendu nastoupil proti Barceloně. Věřím, že se Sampimu bude ve Španělsku dařit. Je jen škoda, že tam bude sám. Kdybych zůstal v Seville, mohli jsme být v La Lize dva Češi.